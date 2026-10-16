La audiencia de control de acusación por el brutal ataque contra Salvalaggio volvió a suspenderse y la causa todavía no tiene fecha para avanzar hacia el juicio. Esta vez, la postergación se produjo por un planteo de la defensa de Mariano Tompsing, quien pidió la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation. La Fiscalía se opuso y el planteo deberá ser revisado por un fiscal superior.

La fiscal a cargo de la investigación explicó que la causa había sido citada para el control de acusación en julio, pero distintas situaciones demoraron la audiencia. Primero se incorporó un representante de la víctima como querellante y después hubo un cambio en la defensa de Martín Quiroga Masa, que necesitó tiempo para acceder a las actuaciones y preparar su estrategia.

La nueva suspensión llegó cuando la defensa de Tompsing presentó un pedido de probation antes de que comenzara la audiencia. Según explicó la fiscal, durante el año que duró la investigación penal preparatoria no se había formulado esa solicitud. La Fiscalía notificó el miércoles su rechazo fundado al planteo.

La teoría del caso de la acusación sostiene que Tompsing habría pagado para que otras personas golpearan violentamente a Salvalaggio. En tanto, Quiroga Masa, quien trabajaba como auxiliar de Tompsing, habría prestado su teléfono y actuado como intermediario para evitar que el acusado quedara directamente expuesto a través de sus comunicaciones.

La fiscal Daniela Pringles, consideró que la gravedad social e institucional del hecho exige que se esclarezca en su totalidad. También sostuvo que una probation podría frenar el avance de la causa sin que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo del caso.

La defensa tiene derecho a solicitar que la negativa de la Fiscalía sea revisada por un fiscal superior. Mientras se tramita ese planteo, la audiencia de control de acusación no puede realizarse.

Por último, la fiscal señaló que la acusación había ofrecido la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, pero que la defensa no aceptó esa alternativa. Por ahora, el expediente deberá resolver primero la discusión sobre la probation antes de definir cómo continuará el proceso.