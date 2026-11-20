Quienes asistan este fin de semana a la Fiesta Nacional del Sol 2026 deben tener en cuenta que rige un sistema electrónico cerrado para todas las operaciones gastronómicas dentro del predio. Durante el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, tanto las barras de bebidas como los food trucks operarán únicamente bajo la modalidad cashless. Esto significa que los comerciantes no recibirán dinero en efectivo, tarjetas bancarias ni transferencias directas al momento de entregar los pedidos en los mostradores.

El objetivo de esta herramienta tecnológica es acelerar la atención en los puestos de comida, evitar la manipulación de billetes y reducir las filas en los horarios pico de los espectáculos. El mecanismo funciona de manera similar al de la tarjeta SUBE, descontando el monto de cada consumo con solo acercar el plástico al lector del local. Para utilizar el sistema sin inconvenientes durante las tres jornadas, es importante repasar sus condiciones principales:

Costo de adquisición: La tarjeta recargable se consigue en los puntos de venta y recarga distribuidos en todo el predio y tiene un valor de 2.500 pesos.

Medios de carga presencial: El saldo se puede acreditar en las cajas habilitadas utilizando dinero en efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito o billeteras virtuales.

Recarga autónoma por celular: Cada plástico cuenta con un código QR en el dorso que permite sumar dinero desde el teléfono móvil sin hacer fila, siempre que haya buena señal de datos.

Vigencia del saldo: El dinero acreditado no vence al terminar la noche y puede utilizarse indistintamente durante los tres días que dura la celebración en Pocito.

Cuidado ante extravíos: La tarjeta no está vinculada a un documento personal, por lo que en caso de pérdida o robo cualquier persona puede gastar el dinero disponible.

Una vez finalizada la fiesta, aquellos asistentes que no hayan utilizado la totalidad del dinero cargado podrán gestionar el reintegro del saldo sobrante de manera virtual. El trámite estará habilitado desde el lunes 23 hasta el domingo 30 de noviembre inclusive a través de un formulario online donde se deberá ingresar el código de la tarjeta y un CBU o CVU bancario. Desde la organización aconsejaron conservar el plástico en buen estado hasta completar la solicitud de devolución.