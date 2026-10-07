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Tarta de banana y chocolate sin horno, la receta con 5 ingredientes
POR REDACCIÓN
La tarta de banana y chocolate sin horno es una alternativa sencilla para quienes buscan preparar algo dulce con pocos ingredientes y sin necesidad de prender el horno.
La receta tiene como protagonistas a 200 gramos de galletitas, dos bananas y 200 gramos de chocolate, tres ingredientes que permiten armar una preparación rápida y con una combinación clásica de sabores.
Ingredientes
Para preparar la tarta se necesitan:
200 gramos de galletitas.
2 bananas.
200 gramos de chocolate.
Manteca, para ayudar a formar la base.
Un ingrediente líquido para darle la consistencia necesaria a la mezcla, según la preparación.
Cómo preparar la tarta de banana y chocolate
El primer paso consiste en triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la de una arena fina. Luego se incorporan los ingredientes necesarios para formar una masa que permita cubrir la base del molde.
Una vez lista, la preparación se distribuye y se presiona bien para que quede compacta. Después se colocan las bananas cortadas en rodajas sobre la base.
Por otro lado, se derrite el chocolate hasta obtener una textura fluida y se lo incorpora sobre las bananas para cubrir la superficie.
Finalmente, la tarta debe llevarse a la heladera durante el tiempo suficiente para que la preparación tome consistencia.
Una vez fría y firme, se puede desmoldar, cortar en porciones y servir.
Una opción para la merienda
Al no necesitar horno, esta preparación resulta práctica para hacer en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir. La combinación de banana y chocolate aporta el sabor principal, mientras que las galletitas funcionan como base crocante.
La receta también puede adaptarse con distintos tipos de galletitas o chocolate, según el gusto de cada persona.