Con la llegada de la primavera también comienza la temporada de frutillas, una fruta que puede convertirse en la protagonista de distintas preparaciones. Una de las opciones más clásicas es la tarta de frutillas, que combina una base de masa dulce con crema y fruta fresca.

La receta se divide en tres etapas: preparación de la masa, elaboración de la crema y armado final. Para una tarta mediana se necesitan 500 gramos de frutillas.

Ingredientes

Para la masa se necesitan 250 gramos de harina 0000, 100 gramos de manteca pomada, 135 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y ralladura de limón.

Para la crema pastelera: 250 mililitros de leche, 55 gramos de azúcar, cáscaras de limón, dos yemas y 20 gramos de maicena.

Para completar la preparación: 250 gramos de crema de leche, una cucharada de azúcar, 500 gramos de frutillas y un sobre de gelatina de frutillas.

El primer paso: preparar la masa

Hay que batir la manteca pomada durante un minuto y agregar el azúcar. Luego se incorpora el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Después se suma la mitad de la harina y se mezcla. El resto se incorpora con las manos, sin amasar, simplemente hasta unir los ingredientes.

La masa debe envolverse en papel film y llevarse a la heladera durante 30 minutos. Después se estira sobre una mesada enharinada y se coloca en la tartera.

Para cocinarla, se cubre con papel manteca o aluminio y se agrega un peso, como porotos o lentejas. Se hornea durante unos 10 minutos a temperatura media, se retira el peso y se cocina otros 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Luego debe enfriarse.

La crema y el armado final

Para la crema pastelera, se mezclan la leche, el azúcar y las cáscaras de limón y se llevan al microondas durante dos minutos a máxima potencia.

Mientras tanto, se baten las yemas con un poco de leche y se incorpora la maicena. Se agrega la leche caliente colada y se mezcla. La preparación vuelve al microondas durante un minuto y, al retirarla, se bate enérgicamente. Se cubre con film en contacto con la crema y se deja enfriar.

Por separado, se bate la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta obtener un punto medio. Luego se incorpora la crema pastelera fría y se integra.

Para el armado, se lavan las frutillas, se les retira el cabito y se cortan en láminas. Sobre la masa fría se coloca la crema y se distribuye de manera uniforme.

Las frutillas se acomodan en forma circular o espiralada y se cubren poco a poco con la gelatina de frutillas, que debe estar fría pero todavía líquida.

Finalmente, la tarta debe permanecer al menos una hora en la heladera antes de servir.

Un punto importante es no saltear el descanso de la masa, ya que la cantidad de manteca puede hacer que resulte difícil de manipular si no está fría. Además, el film en contacto con la crema evita que se forme una capa durante el enfriado.