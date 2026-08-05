La tarta de naranja sin horno es una alternativa sencilla para preparar un postre fresco, cremoso y con pocos pasos. La receta requiere apenas unos 10 minutos de preparación y luego solo hay que llevarla a la heladera para que tome consistencia.

La clave para conseguir un relleno firme y con una textura sedosa está en utilizar jugo de naranja recién exprimido y bien frío al momento de incorporarlo a la preparación. La combinación con la gelatina sin sabor permite que la tarta tome cuerpo mientras permanece en la heladera.

Ingredientes

Para la base:

200 gramos de galletitas de vainilla.

80 gramos de manteca derretida.

Para el relleno:

300 gramos de queso crema.

200 ml de crema de leche.

200 ml de jugo de naranja recién exprimido y bien frío.

100 gramos de azúcar impalpable.

Ralladura de una naranja.

7 gramos de gelatina sin sabor.

40 ml de agua.

Cómo preparar la tarta de naranja

1. Preparar la base.

Procesá las galletitas de vainilla hasta obtener una textura similar a la de una arena fina. Mezclalas con la manteca derretida hasta integrar bien ambos ingredientes.

Colocá la preparación en la base de un molde desmontable, presionando para formar una capa pareja. Llevá el molde a la heladera mientras preparás el relleno.

2. Hidratar la gelatina.

Colocá la gelatina sin sabor en los 40 ml de agua y dejala hidratar. Luego, disolvela siguiendo las indicaciones que figuran en el envase.

3. Preparar el relleno.

En un recipiente, batí el queso crema junto con la crema de leche, el azúcar impalpable y la ralladura de naranja hasta conseguir una preparación homogénea.

4. Incorporar el secreto de la receta.

Agregá el jugo de naranja bien frío y la gelatina previamente disuelta. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

El jugo frío es uno de los puntos importantes de la receta, ya que ayuda a conseguir un relleno más firme y una textura cremosa.

5. Armar la tarta.

Retirá la base de la heladera y volcá encima la preparación de naranja. Alisá la superficie para que quede pareja.

6. Llevar a la heladera.

Dejá la tarta en la heladera durante al menos 4 horas antes de desmoldar.

Una vez que haya tomado consistencia, desmoldá y serví bien fría. El resultado es un postre cremoso, fresco y con sabor intenso a naranja, sin necesidad de encender el horno.