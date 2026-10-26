La empresa canadiense Teck, operadora del proyecto cuprífero La Coipita, realizó su sexto encuentro informativo con la comunidad en Villa Calingasta. Durante la presentación, los directivos detallaron los avances de la exploración, el impacto en el empleo local y el plan de inversión comunitaria.

según informó el diario Revolución de Calingasta, el desarrollo del proyecto se estructuró en tres etapas. La primera se concentró en el área de Valle Hermoso, con una dotación de entre dos y cinco personas. Luego, en la campaña de perforación inicial 2024-2025, las tareas se trasladaron a Quebrada del Viento, donde se ejecutaron las primeras perforaciones para confirmar la presencia del depósito en profundidad, con un máximo de 60 trabajadores.

En la temporada 2025-2026, la empresa realizó pozos adicionales para evaluar el volumen del depósito, alcanzando un total de 5.248 metros perforados y una dotación de entre 60 y 70 personas. De cara a 2027, Teck tiene programado continuar con las perforaciones para validar la continuidad del sistema mineralizado. El objetivo es evaluar si la mineralización tiene el potencial para generar volúmenes y leyes de interés económico. Esta etapa demandará un incremento en el empleo, alcanzando una dotación de entre 80 y 90 trabajadores.

Mano de obra y proveedores locales

La empresa presentó indicadores sobre la contratación de personal de la zona. Más de 70 personas oriundas de Calingasta fueron contratadas a través de empresas colaboradoras, y se incorporaron seis asistentes técnicos calingastinos de forma directa. Durante la campaña, más del 75% de la mano de obra total provino de San Juan.

En cuanto a los proveedores, más de 20 empresas calingastinas fueron utilizadas para brindar diversos servicios, operando en conjunto con las empresas prestadoras adjudicadas mediante licitación. Los servicios requeridos directamente por Teck son de origen 100% calingastino. Entre las prestaciones locales se destacan el arriendo de camionetas, viandas, alojamiento, alimentación, traslados de equipo e insumos de ferretería.

Inversión comunitaria

A través del Plan de Inversión Comunitaria, Teck financia organizaciones e iniciativas que creen valor compartido en Calingasta. Las instituciones interesadas deben presentar su propuesta estructurada en diez requisitos que abarcan desde la documentación legal hasta el impacto social esperado. Las postulaciones se reciben hasta el 1 de diciembre a través del correo Comunidades.exploraciones@teck.com o por WhatsApp al +569 3200 9566.

Entre las iniciativas aprobadas este año se encuentran el mejoramiento de la sede de la Unión Vecinal de Barreal, el apoyo al equipo femenino de fútbol del Club Juventud Unida Sorocayense, el respaldo a la festividad gaucha de la Asociación Civil Gauchos de La Isla, la recuperación fotográfica de Calingasta a cargo de Los Morrillos, la renovación de la sede del Centro de Jubilados de Villa Calingasta y el mejoramiento de la sede arriera de la Cooperativa Las Caletas.

Para la temporada 2026-2027, la empresa incorporará cuatro implementaciones clave en materia de seguridad: un servicio de Aero Rescate con helicóptero, un Sistema de IVMS en todos los vehículos para monitorear la fatiga y somnolencia de los conductores, una acreditación de conductores con comprobación de habilidades, y una Brigada de Rescate y Guía en Camino con presencia permanente en el sitio y escolta para el movimiento de equipos pesados.

En materia ambiental, Teck destacó la implementación de procesos de segregación y clasificación de residuos desde su origen, con almacenamiento seguro y disposición final a través de operadores habilitados. También detalló el tratamiento de efluentes en su propia planta, con monitoreo riguroso de parámetros para garantizar el cumplimiento de los permisos vigentes.