El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió a ejecutivos de Teck Resources, una de las principales compañías mineras de origen canadiense, en un encuentro orientado a explorar oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo de proyectos de cobre y otros minerales críticos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X acompañada por las fotografías del encuentro, el mandatario provincial aseguró que la reunión forma parte de la política que impulsa la provincia para "posicionarse como un destino confiable para la minería sostenible".

"Presentamos nuestro potencial geológico, las oportunidades que ofrece nuestra provincia y las condiciones que estamos generando para impulsar proyectos de cobre y otros minerales críticos", expresó Cornejo.

El gobernador agregó que "el interés de empresas internacionales como Teck Resources demuestra que Mendoza tiene una oportunidad concreta para desarrollar una nueva actividad, generar empleo de calidad y diversificar nuestra matriz productiva".

Si bien desde el Gobierno provincial no trascendieron detalles sobre proyectos específicos ni anuncios de inversión, el encuentro representa una nueva señal del creciente interés de las grandes compañías mineras por el potencial geológico mendocino, especialmente en un contexto de fuerte demanda global de cobre impulsada por la transición energética.

Teck Resources es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver que se especializa en la producción de metales considerados esenciales para el desarrollo económico y la transición energética, principalmente cobre y zinc. Actualmente opera cuatro minas de cobre en América y posee una de las carteras de proyectos de crecimiento más importantes del sector.

Entre sus principales activos se destacan Quebrada Blanca, en Chile, uno de los mayores proyectos cupríferos de Sudamérica; Highland Valley Copper, en Canadá, la mina de cobre más grande de ese país; su participación en Antamina, en Perú; y Carmen de Andacollo, también en Chile.

Según información oficial de la empresa, el cobre constituye hoy el eje central de su estrategia corporativa debido a su rol clave en las redes eléctricas, la construcción, la electrónica y las tecnologías vinculadas a la descarbonización de la economía.

La visita de los ejecutivos de Teck Resources se produce en un momento en el que Mendoza busca consolidarse como uno de los nuevos polos cupríferos de Argentina. Durante los últimos meses, la provincia avanzó en la aprobación de proyectos de exploración, promovió un esquema regulatorio orientado a brindar previsibilidad a las inversiones y reforzó su presencia en los principales foros mineros internacionales para atraer capitales.

El interés de una empresa del tamaño de Teck se suma al de otras compañías internacionales que vienen siguiendo de cerca el potencial geológico mendocino, especialmente en cobre, un mineral cuya demanda mundial continúa creciendo por su papel estratégico en la electrificación, la infraestructura energética y la fabricación de vehículos eléctricos.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino, el emprendimiento cuprífero más avanzado de la provincia, ya cuenta con el RIGI aprobado y una inversión estimada de 2.500 millones de dólares. Su avance es seguido de cerca por el mercado internacional.