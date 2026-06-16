Técnicos y jugadores de San Juan palpitaron el debut mundialista de Argentina

La selección argentina se prepara para afrontar su estreno frente a Argelia en el Mundial y, en la previa, técnicos y futbolistas sanjuaninos compartieron con DIARIO HUARPE sus sensaciones sobre lo que puede ocurrir en el primer compromiso del equipo nacional. Entre la ilusión y la cautela, todos coincidieron en que el debut suele ser un desafío especial.

Karen Galeote, jugadora de Sarmiento de Junín, fue una de las más optimistas y hasta se animó a pronosticar el resultado. “Mis sensaciones para esta noche es que la selección argentina gana 2 a 0”, aseguró. Además, se jugó por los posibles goleadores al mencionar a “Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez”.

También destacó que, más allá de algunas lesiones, mantiene la confianza en el plantel. “Somos los últimos campeones del mundo, tenemos que defender el título”, afirmó, mientras espera con ansiedad el comienzo del partido.

Karen Galeote, jugadora de Sarmiento de Junín.

El futbolista Luis Argumosa consideró que el escenario es diferente al del Mundial anterior debido a la experiencia acumulada por el grupo. “El equipo viene con confianza, saben muy bien lo que es jugar el primer partido del Mundial”, señaló.

Si bien reconoció que la presión y los nervios son inevitables, entiende que el título conseguido anteriormente puede ser un respaldo importante. “La confianza que ganaron en ser campeón del mundo les va a llevar a que hoy tengan un buen partido y comiencen de la mejor manera”, sostuvo. Además, remarcó que será una competencia especial porque “es el último Mundial del 10”.

Luis Argumosa, futbolista de Minero.

Desde la visión de los entrenadores, Beto Gómez recordó que históricamente los debuts suelen presentar complicaciones para cualquier selección. “Difícil el debut, difícil, como nos ha costado siempre. Fijate que en el Mundial pasado se debutó perdiendo, hasta que no se entra en el nivel de competencia”, expresó.

También remarcó que varios equipos considerados favoritos atravesaron situaciones similares en sus estrenos. En ese sentido, consideró clave abrir el marcador rápidamente. “Ojalá ya nos haga un gol temprano para poder manejar los trámites del partido y que nos dé tranquilidad”, explicó. Aun así, destacó la calidad del plantel argentino y el nivel de competencia de sus futbolistas.

Beto Gómez, director técnico.

Ricardo Dillon coincidió en que Argentina tiene herramientas para imponer condiciones durante el encuentro. “Presiento que Argentina, por el modelo de juego que tiene, va a tener el dominio del partido”, manifestó. Aunque anticipó un comienzo complicado, cree que el desarrollo puede cambiar una vez que llegue el primer gol. “Va a ser difícil al principio, pero cuando Argentina abra el marcador las cosas se van a simplificar”, indicó.

También mostró preocupación por el aspecto físico y pidió atención para evitar contratiempos. “Tenemos que estar pendientes de que ningún jugador se lesione”. Sin embargo, cerró con confianza: “Yo creo que esta noche vamos a ganar”.

Ricardo Dillon, director técnico.

Las opiniones recogidas por DIARIO HUARPE muestran una coincidencia general: el debut será exigente, pero existen razones para confiar en un buen comienzo de la selección argentina. La experiencia, la jerarquía del plantel y la confianza que dejó la conquista mundial aparecen como los principales argumentos para ilusionarse con una victoria frente a Argelia.