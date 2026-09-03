El Ministerio de Educación de San Juan participa de la Expo Biblio Pop con un espacio destinado a mostrar las distintas propuestas y programas que impulsa la cartera educativa, con especial énfasis en la incorporación de la tecnología y las actividades lúdicas como herramientas para fortalecer los aprendizajes.

Daniela D’Virgilio, integrante del Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, explicó que el stand reúne experiencias vinculadas con diferentes programas que se desarrollan en la provincia, entre ellos Comprendo y Aprendo y Transformar la Secundaria.

“Esto es una actividad que lleva adelante el Ministerio de Educación de la provincia, colaborando con todo lo que es bibliotecas y demás. Es el stand del Comprendo y Aprendo y de todos los programas que viene llevando adelante el Ministerio de Educación”, señaló.

Un recorrido por las propuestas educativas

El espacio fue organizado como un recorrido con distintos desafíos para que los visitantes puedan conocer de manera práctica algunas de las experiencias que se desarrollan desde el Ministerio.

La propuesta busca vincular la lectura y la comprensión de textos con la tecnología, además de mostrar herramientas que ya forman parte de programas educativos provinciales.

“Lo que hemos querido hacer ahora es brindar, a través de la lectura, cómo nos podemos incorporar también a través de la tecnología para poder llegar a leer, a comprender un texto”, explicó D’Virgilio.

En el caso de Transformar la Secundaria, destacó el trabajo que se viene realizando en áreas como robótica y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Cada uno de estos ejes tiene una representación dentro del stand, con actividades que permiten a los estudiantes interactuar con las propuestas.

El docente como parte central de la transformación

D’Virgilio remarcó que una parte importante de las políticas educativas está orientada a la formación docente, con el objetivo de que las herramientas y experiencias puedan posteriormente trasladarse a las aulas.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es transformar al docente, porque en realidad la formación es para el docente y el docente lo lleva a la escuela”, explicó.

Desde el Centro Tecnológico, además, se busca que los estudiantes puedan experimentar directamente con estas propuestas y que esas experiencias también funcionen como referencia para que los docentes incorporen nuevas estrategias en sus establecimientos.

“Desde nuestro espacio podemos brindarle estas experiencias a los chicos para que ellos puedan poner en práctica y, a su vez, también darle estas ideas al docente que las pueda aplicar en la escuela”, agregó.

Aprender a través del juego y las nuevas tecnologías

Uno de los ejes destacados por la representante del Ministerio fue la incorporación de propuestas lúdicas al proceso educativo. La intención es que el juego y la experimentación puedan complementar las metodologías tradicionales y favorecer el aprendizaje.

“Si hay algo que está haciendo esta gestión es promover lo lúdico para poder aprender”, sostuvo D’Virgilio.

En ese marco, señaló que las nuevas tecnologías ocupan un lugar cada vez más importante en la educación provincial. Mencionó las entregas de computadoras y las capacitaciones vinculadas con inteligencia artificial como parte de un proceso de transformación que plantea nuevos desafíos para las escuelas y los docentes.

“Creo que tenemos que ponernos a tono con toda la transformación que se viene”, concluyó.