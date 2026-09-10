En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud de San Juan recordó cuáles son los lugares y vías disponibles para pedir asistencia ante situaciones de malestar en salud mental. La red pública cuenta con Equipos de Primera Escucha (EPE), espacios destinados a brindar escucha, contención y orientación psicosocial.

Los EPE están conformados por equipos interdisciplinarios que ofrecen un espacio de acompañamiento para personas que atraviesan dificultades emocionales, situaciones de malestar o necesitan orientación ante una urgencia de salud mental.

Dónde pedir ayuda

Ante una situación de malestar, crisis o urgencia, desde Salud Pública indicaron que existen distintas alternativas:

Acudir al centro de salud más cercano al domicilio.

Dirigirse a la guardia de un hospital general.

Acudir a un Equipo de Primera Escucha.

Llamar al 911 ante una situación de emergencia.

Comunicarse al 0800-999-0091, línea nacional de orientación y apoyo en urgencias de salud mental.

La cartera sanitaria busca que la población conozca estas alternativas y pueda acceder a asistencia de manera temprana, especialmente cuando una persona atraviesa una situación que genera preocupación o requiere acompañamiento profesional.

Los Equipos de Primera Escucha en San Juan

Los EPE funcionan en distintos puntos de la provincia y cuentan con días y horarios específicos de atención.

Albardón – Hospital Dr. José Giordano: lunes a sábado, excepto miércoles, de 14 a 20.

Capital – Hospital Dr. Guillermo Rawson: lunes a viernes, de 15 a 21; sábados, de 8 a 14.

Caucete – Hospital Dr. César Aguilar: lunes a viernes, de 15 a 21; sábados, domingos y feriados, de 7 a 13.

Chimbas – CAPS Monseñor Ricardo Báez Laspiur: lunes a viernes, de 13 a 18.

Pocito – Hospital Dr. Federico Cantoni: lunes a domingo, de 14 a 20.

Rawson – Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (CARF): todos los días, de 15 a 21.

Rivadavia – Hospital Dra. Julieta Lanteri: lunes a sábado, de 15 a 21.

Rivadavia – Hospital Dr. Marcial Quiroga: lunes a viernes, de 13 a 19.

Santa Lucía – CAPS Ibone Silva: martes y jueves, de 14 a 19.

Una alternativa para pedir orientación

Además de los espacios de atención presencial, la Dirección de Salud Mental dispone de una vía de contacto para consultas, orientación e información.

La población puede comunicarse al 4305539 o escribir al correo electrónico .

La importancia de pedir ayuda

Desde Salud Pública remarcan que no es necesario atravesar una situación de malestar en soledad. Los centros de salud, hospitales y equipos especializados forman parte de la red pública disponible para brindar orientación y acompañamiento.

Ante una urgencia, especialmente cuando existe un riesgo inmediato para la persona o para terceros, se debe recurrir a los servicios de emergencia o acudir a una guardia hospitalaria.

Pedir ayuda de manera temprana permite poner en marcha una red de acompañamiento y acceder a profesionales de salud mental. En este sentido, desde el Ministerio de Salud remarcaron que el cuidado de la salud mental también implica saber dónde recurrir cuando una persona necesita ser escuchada y acompañada.