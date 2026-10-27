El telescopio espacial Swift de la NASA se aproxima al final de su recorrido y podría reingresar en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas. La agencia espacial estadounidense confirmó que el observatorio concluyó su misión científica luego de casi 22 años en órbita, después de que la pérdida de altura le impidiera mantener sus instrumentos orientados de manera estable.

La última observación científica se realizó el 20 de octubre, cuando la nave se encontraba a unos 275 kilómetros de la superficie terrestre. Desde entonces, su descenso continúa debido a la resistencia de la atmósfera, que aumenta a medida que el satélite pierde altura.

Por el momento, la NASA no estableció una fecha exacta para el reingreso ni un punto preciso de caída. El momento dependerá de la evolución de su órbita y de las condiciones atmosféricas, que influyen en la velocidad con la que desciende.

¿Puede caer en Argentina?

La posibilidad de que fragmentos del telescopio lleguen a la superficie depende de su trayectoria orbital. Debido a la inclinación de su órbita, los restos podrían caer dentro de una franja del planeta que comprende zonas cercanas al ecuador, desde el centro de México hasta sectores de Sudamérica, además de amplias áreas oceánicas.

Sin embargo, el territorio continental argentino quedaría fuera de la franja orbital prevista, según la información disponible sobre la trayectoria del Swift. Por eso, no hay indicios de que sus restos vayan a caer en Argentina.

La incertidumbre sobre el lugar exacto del reingreso se mantiene hasta que se acerque el momento del descenso. La NASA continuará siguiendo la evolución del observatorio para precisar las estimaciones.

Qué pasará cuando el telescopio reingrese en la atmósfera

Durante el descenso, la fricción con la atmósfera generará temperaturas extremas que destruirán gran parte de la estructura del observatorio. No obstante, algunos componentes podrían resistir el reingreso y alcanzar la superficie terrestre.

La NASA considera que la probabilidad de que los restos provoquen daños personales o materiales importantes es muy baja. Esto se debe, entre otros factores, a que gran parte de la superficie terrestre está cubierta por océanos y a que las zonas habitadas representan solo una parte de la franja posible de caída.

Por qué dejó de funcionar el Swift

El observatorio fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 para estudiar los estallidos de rayos gamma, algunos de los fenómenos más energéticos del universo. Su misión inicial estaba prevista para dos años, pero continuó operando durante casi 22.

En los últimos años, el aumento de la actividad solar intensificó la resistencia atmosférica y aceleró la pérdida de altura. La NASA y la empresa Katalyst Space Technologies intentaron prolongar su vida útil mediante una misión de rescate con una nave robótica llamada LINK, pero la operación no pudo concretarse.

Durante su trayectoria, Swift observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y estudió más de 1.400 supernovas. Sus datos contribuyeron a cerca de 7.000 publicaciones científicas y dejaron un archivo de observaciones que seguirá disponible para futuras investigaciones.