Temblor de 4.3 se sintió en todo San Juan: el epicentro fue en Barreal

Un sismo de magnitud preliminar 4.3 se registró este martes por la mañana en San Juan de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica INPRES. El movimiento telúrico fue percibido en distintos puntos de la provincia y generó atención entre los residentes locales.

Según el reporte inicial elaborado por el Inpres el movimiento ocurrió exactamente a las 8.19 y tuvo una profundidad de 125 kilómetros. El epicentro del fenómeno se localizó a 97 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan a 133 kilómetros al noroeste de Mendoza y a 18 kilómetros al sur de la localidad de Barreal en el departamento Calingasta.

Desde el organismo oficial indicaron que los datos fueron calculados automáticamente y están sujetos a la revisión de un sismólogo por lo que la magnitud y la ubicación podrían ser ajustadas. Por el momento toda la información brindada corresponde al registro preliminar del movimiento sísmico registrado en el territorio provincial.