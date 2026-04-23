La jornada de este jueves en San Juan se caracterizará por la estabilidad climática y la ausencia de lluvias según informó el organismo nacional encargado del clima,. Durante la madrugada el termómetro marcará aproximadamente 9º con vientos suaves provenientes del sector norte que circularán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Al llegar la mañana la temperatura subirá hasta los 13º manteniendo la misma intensidad y dirección del viento bajo un cielo parcialmente cubierto. El momento más templado se vivirá por la tarde con una temperatura máxima de 22º mientras el viento rota hacia el sureste alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Al caer la noche se espera un leve descenso que posicionará la marca térmica en 17 grados con vientos leves del sector sur de 7 a 12 kilómetros por hora. Estas condiciones de temperaturas moderadas y sin cambios bruscos resultan ideales para realizar actividades al aire libre ya que la probabilidad de precipitaciones es nula en todas las franjas horarias y no se prevén ráfagas significativas.