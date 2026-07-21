En el marco de un intenso temporal de nieve que azota la región de la Cordillera y la precordillera sanjuanina desde el pasado jueves, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina lograron evacuar exitosamente a dos puesteros que se encontraban aislados en el paraje Pismantita. El operativo, que se desarrolló bajo condiciones climáticas sumamente adversas, permitió poner a resguardo a los trabajadores rurales que habían quedado completamente incomunicados en el departamento Iglesia.

El operativo de rescate

La intervención estuvo a cargo del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), perteneciente al Escuadrón 25 "Jáchal" de Gendarmería Nacional. Los uniformados se desplazaron hacia el sector afectado tras recibir alertas sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los pobladores debido a la magnitud de la tormenta. Tras una compleja travesía por terrenos cubiertos por el manto blanco, la patrulla de rescate logró arribar hasta el denominado puesto "Muñoz", lugar donde finalmente localizaron a los dos hombres que permanecían atrapados.

Una vez que se verificó el estado de salud de los puesteros, se procedió a su inmediata evacuación hacia el casco urbano de Iglesia, garantizando su integridad física y brindándoles la asistencia necesaria frente al riesgo de hipotermia y desabastecimiento. Para concretar el movimiento en un terreno que se había vuelto prácticamente intransitable para vehículos convencionales, la fuerza de seguridad dispuso el uso de camiones Unimog, vehículos de tracción integral diseñados específicamente para operar en geografías de alta montaña y nieve profunda.

Condiciones extremas en Pismantita

El temporal ha tenido un impacto severo en la zona de la Ruta Nacional 150. Según los reportes oficiales brindados por Carlos Heredia, director de Protección Civil de la provincia, la acumulación de nieve en el paraje Pismantita alcanzó niveles críticos de más de 70 centímetros de altura. Esta situación generó un bloqueo total en los accesos por vía terrestre, dejando a varios habitantes de la zona alta de la precordillera en una situación de aislamiento preventivo y sin posibilidad de desplazamiento por sus propios medios.

La magnitud del fenómeno meteorológico obligó a desplegar un trabajo coordinado entre diversas instituciones del Estado. Mientras Gendarmería Nacional se enfocaba primordialmente en las tareas de búsqueda y rescate de personas en riesgo, el personal de la Municipalidad de Iglesia y de Protección Civil concentraba sus esfuerzos en la logística y la reapertura de las vías de comunicación fundamentales para la zona.

Tareas de despeje y prevención

La maquinaria municipal ha estado trabajando sin descanso en la apertura de caminos no solo hacia Pismantita, sino también en dirección a otros sectores habitados como Chita, Bauchazeta y Los Médanos, en la zona de Malimán. El objetivo primordial de estas cuadrillas es recuperar la transitabilidad de la Ruta Nacional 150 para permitir el flujo de suministros esenciales y asegurar la conexión de los puestos que aún permanecen comprometidos por las nevadas.

A pesar del éxito obtenido en la evacuación de los dos puesteros del puesto Muñoz, las autoridades provinciales mantienen un monitoreo constante sobre la evolución del clima en la alta montaña, ya que el temporal ha dejado secuelas en la infraestructura vial. Vialidad Nacional y Protección Civil han emitido alertas por la persistencia de hielo y niebla en diversas rutas de San Juan, instando a los conductores y residentes a circular con extrema precaución. Se recomienda a la población y a los transportistas de carga mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje hacia los sectores cordilleranos, dado que las condiciones pueden variar en cortos períodos de tiempo