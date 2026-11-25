Una tormenta de granizo y lluvia se abate sobre todas las localidades del departamento Jáchal, dejando precipitaciones en la ciudad cabecera, reportes en distintos puntos del territorio y tránsito cortado en Calle Honda y Gran China por acumulación de agua, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad y las alertas meteorológicas en San Juan.

Un registro audiovisual tomado en una calle asfaltada de la ciudad de Jáchal muestra el pavimento completamente mojado, marcas de gotas de lluvia sobre la vereda, circulación vehicular bajo la precipitación, el alumbrado público encendido ante el cielo gris y cerrado, y el sonido constante de la lluvia. El panorama abarca además avisos y reportes en sectores como Tres Esquinas, Calle Honda, La Gran China, La Pampa, San Isidro y Villa Mercedes, confirmando el alcance generalizado del fenómeno sobre el departamento.

Complicaciones viales

De acuerdo con los reportes de la zona, el avance de las lluvias y el granizo ha generado tránsito cortado en Calle Honda por acumulación de agua y condiciones complejas para circular en distintos puntos del departamento, debido a la presencia de calzadas anegadas y resbaladizas, además de eventuales arrastres o acumulación de material.

También se informó que el acceso a Gran China se encuentra momentáneamente cortado debido a la bajada de la creciente.

Protección Civil informó que hasta el momento no hubo notificaciones de evacuaciones o personas en situaciones de peligro. Tanto, la dirección como la Municipalidad de Jáchal, no tienen por ahora registros de emergencias, sin embargo, se encuentran monitoreando la situación.

Entre los sectores reportados por el fenómeno se encuentran Costa Canal, Gran China, Villa Mercedes, Tres Esquinas y la localidad de San Isidro.

El fenómeno se produjo en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en San Juan y las advertencias por precipitaciones de consideración.

En el plano provincial, los pronósticos mantienen la vigilancia por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de piedra, por lo que el seguimiento de la transitabilidad y de los posibles daños o anegamientos continúa en desarrollo.

Recomendaciones

Ante este cuadro de inestabilidad y restricciones en la circulación, se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Respetar los cortes de tránsito —como el reportado en Calle Honda por acumulación de agua— y evitar avanzar por calles anegadas, badenes o tramos con agua y sedimentos

Circular con extrema precaución, luces bajas encendidas, mayor distancia de frenado y velocidad reducida, o resguardarse en un lugar seguro si se registra caída de granizo

Mantener libres acequias y desagües y revisar techos, aberturas y desagües una vez que pase la tormenta

Informarse a través de canales oficiales y comunicarse con las líneas de emergencia 103 (Protección Civil) y 911 ante cualquier urgencia

Fotos: gentileza Jáchal Transmite.