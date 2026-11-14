Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre provocaron inundaciones en Huaco, Jáchal, donde el agua avanzó sobre calles y sectores bajos, afectando la circulación y generando preocupación entre los vecinos. Ante la situación, el municipio activó un operativo de emergencia que permitió asistir ocho requerimientos, aunque confirmó que no fue necesario evacuar familias.

El temporal comenzó durante la noche del viernes y se intensificó en las primeras horas del sábado. En algunos sectores de Huaco, vecinos debieron desplazarse con el agua hasta la cintura, según los primeros testimonios difundidos durante la mañana.

Las precipitaciones también provocaron anegamientos en otras localidades jachalleras, entre ellas San Isidro, Pampa Vieja y Villa Mercedes, ampliando el alcance de las complicaciones.

Ocho asistencias y ninguna familia evacuada

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) informó que el protocolo de emergencia se activó a las 3.30, con el despliegue de personal de distintas áreas para evaluar los daños y asistir a los habitantes.

Los equipos recorrieron Huaco Centro, Alto Huaco y barrio Olivares, donde constataron acumulación de agua sobre calle San Martín y otros sectores bajos de la localidad.

Tras el relevamiento, las autoridades confirmaron que no fue necesario evacuar familias, aunque se atendieron ocho requerimientos puntuales. El municipio no precisó las características de cada asistencia ni el alcance de los daños materiales.

El operativo incluyó la participación de personal municipal, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Bomberos, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional e Hidráulica, entre otros organismos.

Caminos afectados y servicios restablecidos

Uno de los principales inconvenientes se registró en los accesos a la localidad. Según el reporte municipal, la conexión entre Huaco y Guandacol permanece habilitada, mientras que el acceso por el Alto de Huaco continúa intransitable, con maquinaria trabajando para recuperar las condiciones de circulación.

Por esta razón, las autoridades recomendaron utilizar exclusivamente la Ruta Nacional 150 para los desplazamientos correspondientes a ese acceso.

En paralelo, Vialidad Nacional advirtió sobre complicaciones en distintos caminos de San Juan, particularmente en la Ruta Nacional 40 Norte, donde se registró presencia de agua en badenes. También solicitó circular con extrema precaución y evitar desplazamientos nocturnos en sectores comprometidos.

Respecto de los servicios, durante la jornada se habían reportado inconvenientes eléctricos que afectaron el funcionamiento de la planta potabilizadora de Huaco. Sin embargo, en su comunicación posterior, el COEM informó que el suministro eléctrico había sido restablecido completamente y que la provisión de agua potable funcionaba con normalidad.

Monitoreo del río Huaco y las defensas

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, recorrió las zonas afectadas y mantuvo contacto con los vecinos. Junto con los equipos técnicos, inspeccionó las defensas y evaluó el comportamiento del río Huaco para determinar las medidas preventivas necesarias.

El municipio también elevó un reporte formal al Comité Provincial para la Emergencia (Copre), mientras que los equipos de Ayuda Humanitaria permanecen en la localidad realizando tareas de seguimiento y asistencia.

Aunque el operativo no requirió evacuaciones, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas complicaciones y solicitaron a la población respetar las recomendaciones de los organismos de emergencia.