Las intensas lluvias que azotaron Jáchal durante la noche del viernes 13 y la madrugada de este sábado 14 de noviembre provocaron inundaciones en viviendas, calles anegadas y complicaciones en los servicios de Huaco. Pese a la magnitud del temporal, desde Protección Civil confirmaron que no hubo evacuados, aunque el camino a Mogna permanecía cortado y la Ruta 40 debía transitarse con extrema precaución.

Diego Morales, director de Protección Civil de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que el agua ingresó a algunas viviendas de Huaco, donde personal municipal y del Departamento de Hidráulica trabajó durante la noche con bombas extractoras para retirar el agua acumulada.

"No se ha tenido que evacuar a nadie", aseguró el funcionario, quien también descartó casos de autoevacuación. Según explicó, las intervenciones permitieron controlar las situaciones más complicadas y avanzar con la normalización de la localidad.

La tormenta también provocó anegamientos en otros sectores de Jáchal. San Isidro, Pampa Vieja y Villa Mercedes registraron complicaciones, mientras que en Huaco algunos vecinos debieron desplazarse por calles donde el agua llegó hasta la cintura.

Huaco sufrió problemas con la luz y el agua potable

Uno de los principales inconvenientes que persistía este sábado era la interrupción del suministro eléctrico en Huaco. Morales confirmó que personal de Naturgy trabajaba para restablecer el servicio, mientras que las consecuencias de las inundaciones ya habían sido atendidas.

La falta de electricidad también afectó el abastecimiento de agua potable. Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó que la planta potabilizadora de Huaco se encontraba fuera de funcionamiento debido al corte energético.

Según informó el organismo, el servicio de agua potable permanecería afectado en toda la localidad hasta que la distribuidora eléctrica restituyera el suministro.

Ante esta situación, OSSE pidió a los vecinos cuidar las reservas de sus tanques domiciliarios y priorizar el agua disponible para beber, preparar alimentos y realizar tareas básicas de higiene.

El acceso a Mogna quedó cortado y pidieron precaución en la Ruta 40

Las precipitaciones también provocaron inconvenientes en la circulación por distintos caminos del departamento. Morales confirmó que el acceso a Mogna se encontraba cortado, aunque aclaró que no se habían registrado consecuencias de mayor gravedad en esa localidad.

En cuanto a la Ruta Nacional 40, el funcionario aseguró que permanecía habilitada, pero advirtió que los conductores debían circular con mucha precaución por la presencia de agua en algunos badenes.

Explicó que las precipitaciones acumuladas en las montañas podían continuar provocando bajadas de agua, incluso después de que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Las defensas de Huaco evitaron consecuencias mayores

Morales también destacó que las obras de contención realizadas por el Departamento de Hidráulica ayudaron a reducir el impacto de las crecientes sobre la localidad.

"Las defensas que se hicieron en Huaco han funcionado prácticamente muy bien", afirmó. Según explicó, buena parte de los anegamientos se produjo por la intensa lluvia que cayó directamente sobre las calles y no por el ingreso de agua desde los cauces protegidos.

Durante las jornadas previas, Hidráulica había desarrollado tareas de encauzamiento, limpieza y refuerzo de defensas sobre el río Huaco y otros sectores de Jáchal para disminuir los riesgos ante posibles crecientes.

Finalmente, Morales indicó que las condiciones meteorológicas habían mejorado en Jáchal y que solo persistían algunas lloviznas leves. Pese a la normalización de gran parte de la situación, continuaban las tareas vinculadas al suministro eléctrico y las restricciones de circulación en los caminos afectados.