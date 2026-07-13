PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Judiciales > Prisión preventiva

Tenía 10 condenas y ahora seguirá preso por una causa de arma de fuego

La Justicia ordenó dos meses de prisión preventiva para Luis Romero, quien incumplió una citación judicial en una causa iniciada tras un allanamiento.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 3 horas
Luis David Romero, el imputado por tenencia de arma de fuego.

Luis David Romero deberá permanecer dos meses en prisión preventiva luego de que la Justicia entendiera que existía riesgo de fuga tras haber incumplido una citación judicial. El imputado enfrenta una causa por tenencia ilegal de arma de fuego que se originó durante un allanamiento realizado el 27 de octubre de 2025.

Ese procedimiento no estaba dirigido contra Romero, sino contra su hermano, Raúl Romero, quien era investigado por la falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar el Hospital Rawson. Los pesquisas buscaban secuestrar los teléfonos celulares desde donde se habrían realizado las llamadas al 911.

Sin embargo, durante la requisa encontraron un arma de fuego en condiciones de disparo y sin la documentación legal correspondiente, lo que dio origen a un expediente independiente contra Luis Romero.

La Fiscalía recordó que el acusado registra diez condenas penales de cumplimiento efectivo. Aunque recuperó la libertad tras permanecer un mes detenido, no asistió a la audiencia de control de acusación del 3 de julio, fue declarado rebelde y se ordenó su captura.

El pedido se hizo efectivo cuando fue detenido por otra causa en Flagrancia. Este lunes, el juez de Garantías  hizo lugar al planteo fiscal y dispuso su prisión preventiva por el término de dos meses para garantizar la realización del juicio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD