Luis David Romero deberá permanecer dos meses en prisión preventiva luego de que la Justicia entendiera que existía riesgo de fuga tras haber incumplido una citación judicial. El imputado enfrenta una causa por tenencia ilegal de arma de fuego que se originó durante un allanamiento realizado el 27 de octubre de 2025.

Ese procedimiento no estaba dirigido contra Romero, sino contra su hermano, Raúl Romero, quien era investigado por la falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar el Hospital Rawson. Los pesquisas buscaban secuestrar los teléfonos celulares desde donde se habrían realizado las llamadas al 911.

Sin embargo, durante la requisa encontraron un arma de fuego en condiciones de disparo y sin la documentación legal correspondiente, lo que dio origen a un expediente independiente contra Luis Romero.

La Fiscalía recordó que el acusado registra diez condenas penales de cumplimiento efectivo. Aunque recuperó la libertad tras permanecer un mes detenido, no asistió a la audiencia de control de acusación del 3 de julio, fue declarado rebelde y se ordenó su captura.

El pedido se hizo efectivo cuando fue detenido por otra causa en Flagrancia. Este lunes, el juez de Garantías hizo lugar al planteo fiscal y dispuso su prisión preventiva por el término de dos meses para garantizar la realización del juicio.