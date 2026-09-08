Pese a tener una pulsera electrónica como medida de protección por una denuncia de violencia de género, un hombre de apellido Sotomayor quedó vinculado a una falsa amenaza de bomba que habría tenido como objetivo suspender una audiencia judicial a la que debía presentarse. El episodio ocurrió en el departamento Sarmiento y terminó siendo unificado con otra causa por desobediencia a una orden judicial.

Todo comenzó el 6 de agosto, cerca de las 9:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una supuesta amenaza de bomba en el Centro Cultural de Sarmiento. A raíz de la comunicación, se activó el protocolo correspondiente y se desalojó a todas las personas que se encontraban en el edificio.

El lugar tenía una particularidad: junto al Centro Cultural funciona el Juzgado de Paz de Sarmiento, que era precisamente donde Sotomayor debía concurrir para participar de una audiencia.

A partir de las primeras averiguaciones realizadas por la Policía y la Fiscalía, las sospechas se orientaron hacia el hombre. Con el avance de la investigación, se pudo establecer que el número desde el cual se realizó la llamada al 911 estaba vinculado con uno de los teléfonos que Sotomayor utilizaba para comunicarse con su expareja.

La mujer ya contaba con medidas de protección dispuestas por la Justicia de Sarmiento debido a los presuntos hostigamientos del hombre. Entre esas medidas se encontraba una pulsera electrónica para Sotomayor, mientras la víctima contaba con un dispositivo que permitía advertir cuando él se aproximaba.

Pero el conflicto no terminó con la investigación por la amenaza de bomba. El 18 de agosto, Sotomayor habría vuelto a incumplir una orden judicial al acercarse al lugar de trabajo de su expareja.

La pulsera electrónica permitió advertir que el hombre se encontraba dentro del área de restricción. Ante esta situación, se activaron las alertas correspondientes y se dio intervención al personal policial, que finalmente lo aprehendió en cercanías del lugar.

Ese segundo episodio originó un nuevo legajo por desobediencia a una orden judicial. Durante la audiencia realizada este martes, ambos casos fueron unificados: la investigación por la falsa amenaza de bomba y la causa por el incumplimiento de la prohibición de acercamiento.

Finalmente, las partes arribaron a una solución alternativa. Sotomayor recibió una suspensión de juicio a prueba por un año, durante el cual deberá cumplir distintas reglas de conducta, realizar una reparación simbólica a favor de su expareja y efectuar trabajos comunitarios.

Además, deberá respetar estrictamente la prohibición de acercamiento y las restantes condiciones impuestas. En caso de cometer un nuevo delito o incumplir las reglas establecidas, la probation podría ser revocada y el proceso judicial continuará por los hechos investigados.