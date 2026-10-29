Una discusión entre dos familias por el faltante de pertenencias terminó a los tiros y con un adolescente de 16 años herido en San Juan. Por el hecho, Kevin Antonio Moreno Castro fue condenado a 45 días de prisión por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de un arma de fuego. Al momento del episodio, el hombre gozaba del beneficio de las salidas transitorias.

La investigación comenzó en la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, quien posteriormente remitió la causa a la UFI de Delitos Genéricos. Allí, la fiscal Daniela Pringles tomó intervención y acordó la pena con la defensa del condenado.

Según explicó el fiscal que intervino en la investigación, el conflicto comenzó cuando una de las familias acusó a la otra de haber sustraído algunas pertenencias. Lo que empezó como una discusión vecinal escaló rápidamente a las agresiones físicas. Aunque en un primer momento pareció que la situación se había calmado, la llegada de más integrantes de ambas familias reavivó el enfrentamiento.

En ese contexto, comenzaron a arrojarse piedras y, minutos después, algunos de los involucrados sacaron armas de fuego y efectuaron disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al adolescente de 16 años, quien fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

El joven quedó bajo observación médica durante los primeros días para controlar su evolución, aunque se encontraba fuera de peligro.

La denuncia se formalizó a partir de las actuaciones de la brigada policial que intervino en el hospital por indicación de la Fiscalía. Allí entrevistaron a la madre del adolescente, quien informó que su hijo había sido alcanzado por un disparo durante la pelea.

El testimonio que complicó al condenado

Uno de los elementos destacados de la investigación fue la declaración de la propia esposa de Moreno Castro. La mujer había iniciado el reclamo por la desaparición de sus pertenencias y, al declarar sobre lo ocurrido, describió cómo se desarrolló el enfrentamiento.

Según explicó el fiscal, la mujer también señaló que su pareja tenía un arma de fuego y que había efectuado disparos durante la gresca.

Finalmente, Moreno Castro fue declarado culpable y recibió una pena de 45 días de prisión por las lesiones sufridas por el adolescente, agravadas por el uso de un arma de fuego. El caso volvió a poner el foco en un conflicto vecinal que escaló desde un reclamo por objetos faltantes hasta un enfrentamiento armado en el que terminó herido un menor.