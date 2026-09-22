El siniestro ocurrió el sábado alrededor de las 8:30, en el interior del barrio Enoe Mendoza, y terminó con la muerte de Luján Reyes, de 25 años. Coria, quien quedó aprehendido inmediatamente después del hecho, fue llevado este martes a audiencia de control de detención y formalización.

Según explicó el fiscal Puliese durante la audiencia, la investigación apunta a que Coria realizó una maniobra de giro en U en un sector donde no existía espacio habilitado para efectuarla. El automóvil ya había superado la intersección con una calle proyectada que termina en una plaza cuando habría iniciado la maniobra.

El vehículo quedó atravesado sobre la calzada, con su frente orientado hacia el este. Luján Reyes circulaba detrás a bordo de su motocicleta y, de acuerdo con la reconstrucción expuesta por Fiscalía, intentó esquivar el automóvil y también accionó los frenos, pero no logró evitar el impacto.

La moto terminó chocando contra la zona delantera y el lateral izquierdo del vehículo. Producto de la colisión, el joven perdió el dominio y salió despedido hasta impactar contra un árbol. Murió en el lugar.

La condena que pesó en el pedido de prisión preventiva

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la situación procesal que atravesaba Coria antes del siniestro.

El hombre había sido condenado este año a tres años y seis meses de prisión efectiva por un caso de abuso sexual contra dos menores de 11 y 12 años, hechos ocurridos en una escuela de 25 de Mayo donde trabajaba.

Sin embargo, esa sentencia todavía no se encuentra firme debido a que fue impugnada por la defensa. En aquella oportunidad, la jueza Parrón había rechazado el pedido de prisión preventiva realizado por Fiscalía hasta tanto la condena adquiriera firmeza, por lo que Coria permanecía en libertad.

Ahora, tras el siniestro fatal, Fiscalía volvió a utilizar esa situación como uno de los argumentos para solicitar que el acusado quedara detenido preventivamente.

El planteo no prosperó. El magistrado interviniente entendió que, al no encontrarse firme la condena anterior, Coria mantiene su estado de inocencia respecto de ese proceso y que no correspondía imponerle la prisión preventiva por ese antecedente.

En consecuencia, el juez formalizó la investigación por el plazo de ocho meses por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y dispuso medidas cautelares menos gravosas.

Entre ellas se encuentra la inhabilitación para conducir vehículos con motor durante cuatro meses.

Era remisero, pero no tenía licencia profesional

Durante la audiencia también se conoció que Coria trabajaba como remisero, aunque su licencia de conducir no correspondía a una categoría profesional.

El imputado posee carnet de las categorías A y B, pero no cuenta con la categoría D, que contempla las distintas modalidades de transporte profesional de pasajeros.

El fiscal Puliese aclaró que esta circunstancia no constituye por sí misma un agravante penal. El Código Penal contempla como agravante el hecho de que una persona se encuentre judicialmente inhabilitada para conducir y, pese a esa prohibición, vuelva a cometer un delito al mando de un vehículo.

Por el momento, Fiscalía atribuye a Coria una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La investigación todavía tiene medidas pendientes. Entre ellas se encuentra el resultado del dosaje practicado al imputado. El alcotest realizado inmediatamente después del siniestro había dado resultado cero, aunque posteriormente se efectuó un análisis para determinar si existía presencia de otras sustancias.

Ese resultado podría tener incidencia en la calificación legal del hecho si eventualmente detectara alguna sustancia.

Mientras tanto, la principal hipótesis fiscal sostiene que la maniobra de giro en U realizada por Coria fue la que desencadenó la colisión que terminó con la muerte de Miguel Ángel Luján Reyes.