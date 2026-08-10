La primera audiencia del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tuvo un episodio que generó tensión dentro de la sala. El músico se quedó dormido durante algunos tramos del debate y su estado volvió a provocar una fuerte discusión entre su defensa y la fiscalía.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados permaneció durante distintos momentos con los ojos cerrados, situación que llevó a sus abogados a insistir con un pedido para suspender el proceso debido a su estado de salud.

El planteo fue rechazado por la fiscalía y finalmente el tribunal resolvió que el juicio debía continuar.

Durante la audiencia también estaba previsto que Álvarez prestara declaración. Sin embargo, el músico decidió postergarla y anticipó que hablará más adelante durante el desarrollo del debate.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad del artista por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, Álvarez mantuvo una discusión con Díaz y posteriormente le disparó. La víctima, de 36 años, murió en el lugar.

Tras el crimen, el músico permaneció prófugo durante algunas horas hasta que finalmente se presentó ante la Policía.

Ahora, ocho años después del hecho, Álvarez enfrenta el juicio oral mientras su estado de salud vuelve a ocupar un lugar central en la discusión entre las partes.