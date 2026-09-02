El debate sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes volvió a instalarse en el centro del escenario diplomático entre la Argentina y Chile, en la antesala de una cumbre oficial en Santiago. Las maniobras navales en la zona austral y la vigencia de una norma argentina que propone un control compartido del paso interoceánico generaron fuertes roces políticos. Ante este panorama, el presidente chileno José Antonio Kast intentó enfriar la controversia y aseguró que los tratados históricos ya dejaron el límite completamente resuelto.

El mandatario trasandino encabezó los actos militares del 'Navy Day' en la región y descartó realizar exigencias públicas a su par argentino durante el encuentro bilateral. La polémica se mantiene activa debido al decreto 457 firmado en 2021 por Alberto Fernández, el cual establece una vigilancia compartida entre ambas naciones sobre la navegación austral. Diferentes sectores del parlamento chileno solicitaron anular ese texto formalmente para evitar cualquier confusión de límites o reclamos futuros.

Reclamos políticos y acuerdos bilaterales

Desde el sector parlamentario de Chile insisten en que la anulación del decreto argentino resulta indispensable para dar por terminado el conflicto diplomático. Varios legisladores opositores señalaron que la visita oficial representa el momento indicado para formalizar ese reclamo y firmar el documento definitivo. Sin embargo, desde el gobierno de Santiago prefirieron priorizar el diálogo institucional y evitar cruces que dañen la relación entre los dos mandatarios.

Las autoridades de defensa de ambos países mantuvieron contactos telefónicos en los últimos días para bajar el nivel de tensión y dar señales de calma. Desde Buenos Aires explicaron que las declaraciones recientes de algunos mandos militares sobre el control conjunto se trataron de un error de interpretación. En ese marco, aseguraron que el nuevo texto administrativo que rectifica la situación ya se encuentra redactado y a la espera de la firma presidencial.

La vigencia de los tratados limítrofes

Las discrepancias actuales giran en torno al cumplimiento del Tratado de Límites firmado en 1881 y ratificado a través del acuerdo de paz de 1984. Esos pactos internacionales determinaron que la totalidad del paso bioceánico queda bajo la soberanía territorial del Estado chileno. La aparición de normativas locales contrapuestas genera inquietud en la región, ya que se trata de una ruta estratégica para el comercio de barcos y el abastecimiento global.

El texto emitido en 2021 por la gestión anterior impulsaba la exploración científica y la supervisión conjunta en las aguas que conectan los océanos. Aquella medida motivó quejas formales de la Cancillería chilena, aunque las conversaciones quedaron postergadas durante los años siguientes por cambios de gestión. En la actualidad, el diálogo directo entre los mandatarios buscará superar las diferencias normativas y consolidar los compromisos de paz vigentes.