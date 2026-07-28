La Municipalidad de Jáchal dio otro paso para la transformación de su infraestructura de transporte con la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 1/2026. El acto oficial, desarrollado en la Sala de Conferencias Municipal bajo el Expediente Administrativo N.º 2447/2026, confirmó que dos empresas compiten por la ejecución del proyecto: Terusi Construcciones S.A. y Miliar S.R.L.. Ambas firmas presentaron la documentación legal, tributaria y técnica requerida, además de sus ofertas económicas para el proyecto que cuenta con un presupuesto oficial de $450.000.000.

A partir de ahora, una comisión evaluadora y adjudicataria será la encargada de analizar las propuestas para determinar cuál resulta más conveniente para los intereses del departamento. Esta obra es considerada estratégica, ya que busca modernizar uno de los principales puntos de acceso a Jáchal, mejorando las condiciones tanto para los pasajeros como para las empresas de transporte que operan en la zona. El plazo de ejecución estipulado es de 100 días corridos desde la entrada en vigencia del contrato.

Hacia una terminal inteligente y funcional

El proyecto de remodelación apunta a un modelo de terminal “Smart”. La renovación alcanzará tanto el interior como el exterior del edificio, incluyendo el recambio de pisos, la puesta en valor de los grupos sanitarios y la actualización de las aberturas. Asimismo, se prevé una reorganización de las boleterías y la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado para garantizar el confort climático de los usuarios.

En términos de tecnología, la terminal incorporará conexión Wi-Fi gratuita, terminales de autogestión y estaciones de carga para teléfonos celulares. Una de las innovaciones más relevantes será la instalación de pantallas informativas que mostrarán en tiempo real los horarios de llegada y salida de los colectivos, permitiendo que los pasajeros sepan con exactitud si un servicio está demorado o próximo a partir.

Infraestructura exterior y playa de maniobras

La intervención no se limita al edificio principal. Un aspecto crítico de la obra es la mejora de la playa utilizada por los ómnibus para ingresar y estacionar. En este sector se repavimentarán 2.000 metros cuadrados, mientras que los andenes recibirán pisos nuevos y cielorrasos metálicos. Para mejorar la visibilidad y seguridad nocturna, se instalará iluminación con tecnología LED en todo el sector de plataformas.

Espacio para la cultura y el turismo local

Más allá de su función logística, la nueva terminal se posicionará como un centro de promoción del departamento. El diseño contempla la creación de un paseo permanente para artesanos y productores jachalleros, donde podrán exhibir y vender sus productos. Este espacio contará con una pérgola metálica, sectores recreativos y áreas destinadas al esparcimiento de las familias.

Además, el proyecto incluye el funcionamiento de un Centro de Informes Turísticos y Productivos. Este centro tendrá la misión de orientar a quienes arriban a Jáchal, difundiendo los principales atractivos turísticos y fortaleciendo la identidad productiva local ante los visitantes. Con esta licitación, el municipio apuesta a consolidar un portal de ingreso que acompañe el desarrollo proyectado para la región en los próximos años. Una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, la empresa seleccionada deberá cumplir con el exigente cronograma de 100 días para finalizar la renovación integral.