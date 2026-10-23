Terminó el juicio por la muerte de Maradona y ya hay fecha para el fallo

El juicio por la muerte de Diego Maradona llegó a su fin este jueves y entró en la etapa decisiva. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna y fijó para el 22 de diciembre, a las 12, la lectura del veredicto para los otros seis imputados.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán resolver la situación de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov, a quienes acusó por homicidio simple con dolo eventual.

Para Díaz reclamó 5 años de prisión, mientras que para Almirón y Perroni pidió 4 años por homicidio culposo. Las defensas, en cambio, reclamaron absoluciones y cuestionaron distintos aspectos de la investigación.

Di Spagna quedó absuelto antes del veredicto final

El médico clínico Pedro Di Spagna fue el único de los siete acusados cuya situación quedó resuelta antes de diciembre.

Durante los alegatos, la Fiscalía y las querellas desistieron de acusarlo al considerar que no tuvo responsabilidad penal ni poder de decisión suficiente sobre el tratamiento que recibió Maradona.

Ante la falta de acusación, el tribunal resolvió absolverlo.

Los jueces tendrán dos meses para definir

Al cerrar el debate, el juez Alberto Gaig explicó que la extensión del proceso y la cantidad de pruebas obligan al tribunal a disponer de un plazo amplio antes de comunicar su decisión.

“Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública”, expresó el magistrado antes de anunciar la fecha del veredicto.

El tribunal analizará ahora los testimonios, pericias, documentación médica, mensajes y demás elementos incorporados durante el debate.

Las últimas palabras de los acusados

Antes del cierre, Luque, Cosachov, Almirón y Perroni hicieron uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras. Díaz y Forlini decidieron no hablar.

Luque volvió a sostener su inocencia y aseguró que lamentará siempre la muerte del exfutbolista. Cosachov afirmó que hizo todo lo posible para ayudarlo.

Almirón dijo tener “la conciencia tranquila” por su actuación como enfermero, mientras que Perroni expresó sus condolencias a la familia.

Con los alegatos terminados y una primera absolución definida, el juicio quedó ahora en manos de los tres jueces. El 22 de diciembre se conocerá si los seis acusados restantes son condenados o absueltos por la muerte de Diego Maradona.