El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Cali, dejando una huella de dolor que afectó a cientos de mascotas. Tras colapsar estructuras como el edificio Ana Pilar en el barrio Cuarto de Legua, la Unidad Administrativa de Protección Animal (UAEPA) activó un plan de respuesta. Veterinarios salieron a las calles con guantes, jeringas, suero, alcohol y algodones para auxiliar a perros y gatos heridos o extraviados.

Según cifras oficiales de la entidad, la magnitud de la tragedia se refleja en los datos: un total de 164 animales ingresaron con vida al Centro de Bienestar Animal (CBA), mientras que lamentablemente, 34 fueron hallados muertos bajo los escombros. Asimismo, la angustia familiar se evidencia en los 380 reportes de mascotas desaparecidas registradas por sus dueños. A estas cifras se suman 80 animales que recibieron atención crítica en los puntos de auxilio coordinados con los puestos de mando unificados en las zonas más golpeadas.

Terapias físicas y emocionales ante el trauma

En el CBA, convertido con urgencia en base de crisis, decenas de perros y gatos sobrevivientes reciben terapias físicas y emocionales mientras esperan volver con sus familias. Tras ser rescatados con heridas físicas, como esquirlas de vidrio en sus patas, los animales enfrentan un grave choque emocional. Veterinarios expertos tratan estos miedos mediante didácticas diseñadas para disipar la tristeza profunda y el estrés postraumático.

Como señala Estefany Quintero, trabajadora del CBA, estas terapias emocionales son clave para aliviar la tristeza de quienes no pueden manifestar con palabras su dolor. El silencio de muchos animales, que contrasta con los ruidosos ladridos en el refugio, denota la gravedad de un trauma que aún luchan por superar en su día a día.

Un puente de reencuentro y adopción

Los reencuentros resultan conmovedores y devuelven la esperanza. Para quienes lo perdieron todo tras el sismo, recuperar a su animal representa el único consuelo en medio de la desolación y, a veces, es lo único que les queda de sus hogares destruidos.

Para evitar el hacinamiento y permitir la atención de nuevos casos críticos, la solidaridad ciudadana ha sido fundamental: Carmen Elena Domínguez Murillo, directora de la UAEPA, destacó que 86 animales ya han sido adoptados con éxito por familias locales, aliviando la capacidad de atención del refugio en medio de la crisis.

Manos solidarias en la emergencia

Este esfuerzo asistencial se sostiene gracias a una red de voluntarios y a la ciudadanía. Un ejemplo destacado es María Luz Apio, protectora con 37 años de trayectoria, quien recorre a diario más de dos horas desde el caserío de El Saladito para colaborar en las tareas del CBA. Su labor consiste en pasear a los perros, mantenerlos limpios y regalarles el afecto indispensable para sanar sus heridas físicas y emocionales. Ella colabora motivada por el deseo de ser una mano amiga para estas "almitas" heridas.

Mientras Cali inicia su lenta y progresiva reconstrucción, en el CBA la emergencia sigue plenamente activa; decenas de sobrevivientes de cuatro patas continúan esperando con inmensas ansias un abrazo para regresar a casa.