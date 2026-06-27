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Terremotos en Venezuela: ya son 1.430 los muertos y más de 50.000 desaparecidos

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas a tres días de los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte del país.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Voluntarios buscan víctimas del terremoto entre los escombros en Caraballeda. (Gentileza)
 

La tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela continúa agravándose. Este viernes, las autoridades elevaron a 1.430 la cifra de personas fallecidas, mientras que los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los edificios derrumbados y las localidades devastadas por los sismos.

El nuevo balance oficial también indica que hay más de 3.200 heridos y que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas, en una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente del país. A pesar del paso de las horas, los rescatistas lograron salvar con vida a algunas personas que permanecían atrapadas bajo los escombros, alimentando la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Las tareas de rescate se desarrollan contrarreloj con la participación de miles de efectivos, voluntarios y brigadas internacionales. La prioridad continúa siendo localizar personas con vida, mientras maquinaria pesada trabaja para remover toneladas de concreto en las zonas más afectadas.

En paralelo, la ayuda humanitaria comenzó a llegar desde distintos países y organismos internacionales, que enviaron equipos especializados, insumos médicos, alimentos y elementos de primera necesidad para asistir a la población afectada. El Gobierno venezolano también desplegó un amplio operativo para atender a los damnificados y restablecer los servicios esenciales en las regiones golpeadas por el desastre.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de búsqueda y se logra acceder a sectores que permanecen completamente colapsados. Mientras tanto, miles de familias aguardan noticias de sus seres queridos en medio de una emergencia que mantiene en vilo a todo el país. 

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