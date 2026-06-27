La tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela continúa agravándose. Este viernes, las autoridades elevaron a 1.430 la cifra de personas fallecidas, mientras que los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los edificios derrumbados y las localidades devastadas por los sismos.

El nuevo balance oficial también indica que hay más de 3.200 heridos y que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas, en una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente del país. A pesar del paso de las horas, los rescatistas lograron salvar con vida a algunas personas que permanecían atrapadas bajo los escombros, alimentando la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Las tareas de rescate se desarrollan contrarreloj con la participación de miles de efectivos, voluntarios y brigadas internacionales. La prioridad continúa siendo localizar personas con vida, mientras maquinaria pesada trabaja para remover toneladas de concreto en las zonas más afectadas.

En paralelo, la ayuda humanitaria comenzó a llegar desde distintos países y organismos internacionales, que enviaron equipos especializados, insumos médicos, alimentos y elementos de primera necesidad para asistir a la población afectada. El Gobierno venezolano también desplegó un amplio operativo para atender a los damnificados y restablecer los servicios esenciales en las regiones golpeadas por el desastre.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de búsqueda y se logra acceder a sectores que permanecen completamente colapsados. Mientras tanto, miles de familias aguardan noticias de sus seres queridos en medio de una emergencia que mantiene en vilo a todo el país.