Testigos de perforación: el archivo del subsuelo que se estudia en San Juan

A simple vista, las cajas porta-testigos contienen fragmentos de roca ordenados de manera lineal. Para los geólogos, ese material constituye un registro del subsuelo que permite reconstruir la evolución geológica e hidrotermal de un yacimiento.

Los testigos de perforación son cilindros continuos de roca que se obtienen mediante perforación diamantina. Cada metro de testigo conserva información sobre mineralización, alteración, estructuras y procesos geológicos ocurridos hace millones de años. Su estudio permite interpretar la geometría del subsuelo y delimitar zonas de interés económico.

En San Juan, donde se localizan proyectos de gran escala asociados a pórfidos de cobre y sistemas epitermales, estos registros sirven para construir modelos geológicos 3D, estimar recursos minerales y orientar la exploración y evaluación de los depósitos.

Qué ocurre con los testigos después de la perforación

El Ministerio de Minería difundió un informe sobre la recuperación del testigo, que es apenas una parte del trabajo. El proceso continúa con su acondicionamiento, recomposición y registro fotográfico, el logueo geológico y geotécnico y, posteriormente, el corte y muestreo para los análisis de laboratorio.

También se aplican procedimientos de aseguramiento y control de calidad, conocidos como QA/QC, destinados a preservar la trazabilidad y representatividad de los datos.

Los geólogos describen las características de la roca y registran mineralización, alteraciones y estructuras. Una parte del material se conserva como archivo geológico y otra se utiliza para obtener muestras. Los análisis permiten determinar la presencia y concentración de elementos de interés, entre ellos cobre, oro o plata.

En este trabajo intervienen geólogos de exploración, técnicos geotécnicos, perforistas y especialistas en QA/QC, dentro de una cadena de procedimientos que acompaña al testigo desde su recuperación hasta el análisis de la información.

Del campo a la formación de futuros profesionales

Los testigos de perforación también tienen una aplicación educativa. En San Juan, el Ministerio de Minería, a través de su Secretaría Técnica, utiliza muestras geológicas y testigos provenientes de campañas de exploración en actividades destinadas a alumnos de escuelas secundarias técnicas y carreras universitarias.

Para muchos estudiantes es el primer contacto directo con este tipo de materiales fuera de los libros y las aulas. La experiencia permite comprender cómo se obtiene y analiza parte de la información que después utilizan geólogos e ingenieros para evaluar depósitos minerales.

En una provincia con proyectos cupríferos y actividad exploratoria, el contacto con los testigos, el logueo y los procedimientos asociados permite a los futuros profesionales conocer prácticas propias del trabajo geológico y minero.