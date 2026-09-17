Transportadora de Gas del Norte (TGN) presentó un proyecto de inversión de u$s2.200 millones para construir el Gasoducto Manuel Belgrano y ejecutar obras complementarias sobre su sistema. El objetivo es abastecer al centro, norte y litoral del país y abrir nuevas posibilidades de exportación de gas.

El nuevo ducto tendrá 753 kilómetros y conectará Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba. La traza atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba.

Más capacidad para Vaca Muerta

La inversión específica para el gasoducto será de u$s1.500 millones, mientras que el monto total llegará a u$s2.200 millones al incorporar las obras complementarias. La capacidad inicial prevista será de 13 millones de metros cúbicos diarios, con una puesta en marcha estimada para abril de 2029.

La infraestructura estará destinada a industrias, centrales eléctricas y potenciales ventas externas de gas. Según TGN, la obra permitiría reducir en unos u$s700 millones anuales el uso de combustibles líquidos importados y generar exportaciones por unos u$s450 millones al año.

Las obras complementarias

El proyecto contempla 147 kilómetros de loops de 30 pulgadas en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. También prevé incorporar hasta 71.000 HP de potencia en cinco plantas compresoras para ampliar la capacidad del sistema.

Durante el pico de actividad, el conjunto de las obras demandaría unos 2.000 empleos. TGN también contempla presentar el proyecto ante el Ministerio de Economía para solicitar su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).