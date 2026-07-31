Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por presunto abuso sexual por una joven de 19 años, quien aseguró ser su prima. La presentación fue realizada este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, y dio origen a una investigación judicial.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la joven tenía aproximadamente 13 años y Medina 17. Según su relato, mientras visitaba la casa de su familiar, el entonces adolescente ingresó a la habitación donde ella descansaba y habría cometido tocamientos por debajo de la ropa sin su consentimiento.

La causa quedó en una fiscalía penal juvenil

Como los hechos denunciados se remontan a cuando ambos eran menores de edad, el expediente quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, intervino la Secretaría de la Mujer del municipio.

La denunciante impulsó la acción penal, aunque, según trascendió de fuentes judiciales, no solicitó medidas cautelares contra el ex participante del reality. También declaró que decidió contar lo ocurrido a su familia dos años después del presunto episodio y sostuvo que, en ese momento, su entorno no encontró respaldo por parte de la familia del denunciado.

La investigación está en etapa inicial

Hasta el momento, la Justicia inició la investigación para determinar las circunstancias denunciadas y avanzar con la recolección de pruebas. Al cierre de esta edición, Thiago Medina no había emitido una declaración pública sobre la denuncia.