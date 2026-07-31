Thiago Medina rompió el silencio después de que se conociera la denuncia por presunto abuso sexual intrafamiliar presentada por su prima, Lara Agustina Ledesma. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el ex participante de Gran Hermano rechazó las acusaciones y aseguró que se puso a disposición de la Justicia.

"Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", escribió el influencer en una historia de Instagram. Además, indicó que el caso ya está siendo tratado por su abogado y manifestó su intención de colaborar con la investigación judicial.

"El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz", agregó en el mismo mensaje. También aclaró que, por el momento, no volverá a hacer declaraciones públicas "por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas".

La denuncia fue dada a conocer en el programa LAM, donde se informó que la presentación judicial fue realizada por una prima del mediático. Según esa versión, el presunto hecho habría ocurrido cuando la denunciante tenía 12 años y fue denunciado varios años después. La causa ya quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación, la hermana de Thiago Medina, Camila "Camilota" Deniz, también salió públicamente en su defensa. Afirmó que las acusaciones son falsas y sostuvo que será la Justicia la encargada de esclarecer el caso.