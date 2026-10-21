La eliminación de Vasco da Gama de la Copa Sudamericana dejó un sabor amargo en el plantel brasileño. Después de perder 3 a 1 frente a Boca en el Maracaná, el capitán Thiago Mendes expresó su frustración por una serie que, según consideró, su equipo tenía encaminada y terminó perdiendo por errores propios.

“Es complicado. Teníamos un resultado en la mano. Desafortunadamente, con cuatro minutos recibimos el gol. No sirvió de nada el resultado que logramos fuera de casa”, sostuvo el mediocampista ante la prensa después del encuentro.

El futbolista hizo referencia a la ventaja que Vasco había conseguido en el partido de ida, cuando se impuso por 1 a 0 en la Bombonera. Sin embargo, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró revertir la serie con una victoria por 3 a 1 en Brasil y selló su clasificación a la final del certamen continental.

“Nosotros fuimos mejores en el partido”

Pese al resultado adverso, Mendes defendió el rendimiento de sus compañeros y afirmó que Vasco había competido de igual a igual con el equipo argentino.

“Yo creo que nosotros fuimos mejores en el partido, con presión intentamos la victoria desde el principio hasta el final”, aseguró el capitán, quien también reconoció que algunas desconcentraciones terminaron siendo decisivas.

El volante de 34 años evitó responsabilizar al arbitraje o buscar explicaciones externas. En cambio, apuntó a las fallas que le permitieron a Boca cambiar el rumbo de la serie.

“Creo que jugamos bien. Un partido que estaba en nuestras manos se nos escapó. Ahora es momento de lamentar y trabajar”, agregó.

La revancha de Boca tras una polémica publicación

La eliminación tuvo un condimento especial por el enfrentamiento que se había generado entre Mendes y los hinchas de Boca durante los días previos a la revancha.

Después de la victoria de Vasco por 1 a 0 en la Bombonera, el capitán brasileño había compartido en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía rompiendo el escudo del Xeneize. La publicación provocó una fuerte reacción de los simpatizantes argentinos y el futbolista terminó borrándola y pidiendo disculpas.

Tras la clasificación en el Maracaná, el gesto volvió a quedar en el centro de la escena. El juvenil de Boca Leonel Flores publicó una imagen similar, esta vez con el escudo de Vasco da Gama, como respuesta a la provocación anterior.

Mientras Boca celebró el pase a la final, el conjunto carioca deberá dejar atrás la eliminación y concentrarse en el torneo brasileño, donde pelea por alejarse de la zona de descenso.