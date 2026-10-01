Tomás Liborio tiene 12 años, es de Necochea y desde muy chico encontró en la cocina una de sus grandes pasiones. Hoy comparte sus recetas en redes sociales y tiene un sueño claro: participar algún día de MasterChef Junior.

El joven cocinero pasó por el programa Desde Temprano, de Ecos Radio, donde contó cómo nació su vínculo con la gastronomía y qué lugar ocupa actualmente en su vida cotidiana.

“Me encantaría entrar a MasterChef”, expresó Tomás durante la entrevista. Aunque todavía no sabe si se dedicará profesionalmente a la cocina, aseguró que disfruta mucho cocinar y probar nuevas preparaciones.

Una pasión que comenzó junto a su abuela

Tomás empezó a cocinar cuando tenía apenas tres años. Según recordó, pasaba varias tardes con su abuela y solía acompañarla mientras preparaba la comida.

Las pastas fueron algunas de las primeras recetas que aprendió y, con el tiempo, comenzó a animarse a preparar otros platos por su cuenta.

Actualmente cocina tartas, pizzas, empanadas, salsas y algunos postres. También suele preparar la comida cuando sus padres están trabajando.

Una de sus recetas habituales es la salsa de tomate. Primero saltea cebolla y ajo, luego incorpora zanahoria cortada en cubos y finalmente agrega tomate, condimentos, laurel y otros ingredientes para equilibrar la acidez.

También cocina para sus compañeros

Además de preparar comidas en su casa, Tomás lleva algunas de sus recetas a la escuela. Cuando se reúne con sus compañeros suele hacer budines, tortas pequeñas o galletitas para compartir durante la merienda.

El chico asiste a la Escuela Técnica N° 3 y combina sus estudios con su interés por la gastronomía.

Su entusiasmo también llegó a las redes sociales. En Instagram utiliza la cuenta @tomiliboriococina, donde publica videos y muestra algunas de las preparaciones que realiza.

El sueño de llegar a MasterChef Junior

Aunque por ahora cocina principalmente como un pasatiempo, Tomás no descarta que la gastronomía pueda ocupar un lugar importante en su futuro.

Su gran ilusión es tener la oportunidad de mostrar lo que sabe hacer en MasterChef Junior, el formato televisivo que reúne a chicos apasionados por la cocina.

Mientras espera que esa posibilidad llegue, continúa practicando, aprendiendo nuevas recetas y compartiendo sus preparaciones con quienes lo siguen en redes sociales.