Chimbas vivió una noche cargada de emoción, música y celebración con la elección de su Reina del Adulto Mayor 2026. La nueva representante del departamento es Antonia Aguilera, de 78 años, quien fue elegida entre las representantes de los distintos centros de jubilados y ahora llevará a Chimbas a la instancia provincial.

Antonia representó al Centro de Jubilados Todos a San Patricio. Es casada, madre de seis hijos y abuela de doce nietos. Entre sus actividades preferidas se encuentran las manualidades y la decoración.

Como virreina fue elegida Ana María Sombra, de 68 años, representante del Centro de Jubilados Padre Báez Laspur. Es viuda, madre de un hijo y abuela de dos nietos. Disfruta de las manualidades, la costura y el baile, especialmente del folklore.

Las soberanas electas junto a la intendenta Daniela Rodriguez. (Gentileza)

Una celebración para los adultos mayores

La elección reunió a adultos mayores de distintos puntos de Chimbas en una jornada pensada para compartir y celebrar. La música, el baile y el encuentro fueron parte de una noche en la que también se reconoció el lugar que ocupan los adultos mayores dentro de las familias y la comunidad.

Durante la celebración, la intendenta Daniela Rodríguez agradeció la participación y el acompañamiento de los adultos mayores y destacó la importancia de generar espacios de encuentro.

“Queríamos que todos vinieran y pudieran disfrutar. Decidimos hacerlo en nuestro lugar, donde podemos cobijarlos, albergarlos, abrazarlos y recibirlos con el cariño de siempre y con el agradecimiento intacto que tenemos todos los días para con ustedes”, expresó.

Una noche a pura emoción. (Gentileza)

La intendenta también recordó el vínculo especial que tuvo con sus propios abuelos y puso en valor el rol que cumplen en las familias.

“La vida no sería tan maravillosa si no existieran los abuelos. He sido una niña súper feliz por los abuelos que me tocaron y es por eso que tal vez quisiera devolverles a ustedes el amor, el cariño y el respeto”, señaló Rodríguez.

“Queríamos honrarlos con este día”

Durante su mensaje, Rodríguez también hizo referencia al contexto actual y destacó el acompañamiento recibido por parte de los adultos mayores.

“Nos tocó gobernar en un tiempo bastante difícil, pero Dios nos permite poder abrazarlos, cobijarlos, festejarles su día y agradecerles el acompañamiento y el respeto”, sostuvo.

Y agregó: “Quería honrarlos con este día, que puedan disfrutar, que puedan bailar y que se rían”.

La intendenta también dedicó unas palabras a todas las mujeres que participaron de la elección y destacó la importancia de que continúen vinculadas a las actividades del departamento.

“Gracias a todas las reinas que participaron. Sepan que son maravillosas, que siempre contamos con ustedes y que el Municipio es de puertas abiertas”, expresó.

Antonia representará a Chimbas a nivel provincial

Con la coronación, Antonia Aguilera se convirtió oficialmente en la representante de Chimbas para la próxima instancia provincial de la Elección de la Reina del Adulto Mayor.

Allí compartirá la experiencia junto a las representantes de los demás departamentos de San Juan, llevando consigo la historia y el acompañamiento del Centro de Jubilados Todos a San Patricio.

La noche terminó así con una nueva reina, pero también con el reconocimiento a todas las participantes y a los adultos mayores que fueron protagonistas de una jornada pensada especialmente para ellos.