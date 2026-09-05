La provincia de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, elabora una ley para sancionar la logística que abastece a las Islas Malvinas y apunta directamente al corredor marítimo que conecta Punta Arenas con el archipiélago.

La iniciativa gubernamental busca encarecer las operaciones que contribuyen al funcionamiento económico de las islas, advirtiendo que los barcos que salen del puerto chileno atraviesan aguas jurisdiccionales fueguinas y el Mar Argentino.

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de la provincia, explicó que se busca tipificar la utilización de la infraestructura en Malvinas para desalentar estas actividades a través de sanciones económicas.

El funcionario detalló la soberanía sobre las rutas de navegación: "Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Después cuando llegás a Malvinas, cuando ingresás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego". A su vez, indicó que se evalúa la aplicación del Decreto 256, que regula el contacto entre la Argentina continental y las islas.

Dachary diferenció la postura de la Cancillería chilena —que respaldó el reclamo soberano argentino— de la actitud de ciertos gobernantes locales chilenos con una postura de tinte pro británico, y remarcó que el objetivo central es hacer cada vez más costosa la presencia británica para forzar la reapertura de negociaciones por la soberanía.

El impacto económico y el desafío geopolítico

El proyecto petrolero en torno al yacimiento Sea Lion representa un factor crítico en el escenario económico de las islas. Actualmente, el 58% de los ingresos de Malvinas proviene de licencias de pesca (aprovechadas por buques de España, Corea del Sur y Taiwán), pero la explotación hidrocarburífera podría volver a las islas completamente superavitarias y autosuficientes.

Dachary advirtió sobre el peligro político de este proceso: si el archipiélago genera sus propios recursos mediante el "saqueo de hidrocarburos", se reducirá la presión económica británica para mantener las islas y se condicionará la posibilidad de que Argentina recupere terreno en el reclamo diplomático amparado por la Resolución 2065 de la ONU.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

En paralelo, el funcionario provincial cuestionó los movimientos de la administración de Javier Milei. Recordó que hace dos años el Ejecutivo celebraba acuerdos de cooperación pesquera y vuelos con el gobierno británico impulsados por la entonces canciller Diana Mondino, distanciándose del discurso actual.

Si bien Dachary expresó dudas sobre un posible oportunismo político en el reciente endurecimiento del discurso oficial, concluyó que, de tratarse de un cambio genuino, "Argentina tiene muchísimo terreno por recuperar".