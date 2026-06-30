El posible regreso de Ángel Correa al fútbol argentino sufrió un importante freno. Tigres de Monterrey dejó en claro que no está dispuesto a negociar al delantero con River Plate, salvo que el club de Núñez pague la cláusula de rescisión fijada en 18 millones de dólares.

La postura de la institución mexicana surgió luego de que el representante del futbolista, Agustín Jiménez, acercara una propuesta en nombre del interés riverplatense. Sin embargo, desde la dirigencia de Tigres consideraron que la oferta fue insuficiente y que, además, no constituyó una negociación formal, ya que no existió un contacto directo entre ambos clubes.

Según trascendió, la cifra presentada estuvo muy por debajo de los 18 millones de dólares establecidos como cláusula de salida, motivo por el cual los dirigentes descartaron cualquier posibilidad de avanzar en conversaciones bajo esas condiciones.

Desde Monterrey remarcaron que la postura es inamovible y que el único escenario posible para liberar al atacante es el pago íntegro del monto estipulado en su contrato. En consecuencia, no habrá negociaciones por una cifra inferior.

Mientras tanto, Correa continúa trabajando con normalidad junto al plantel de Tigres en la pretemporada que el equipo realiza en Chula Vista, California, a la espera de una definición sobre su futuro.

Por ahora, el interés de River sigue vigente, aunque la elevada exigencia económica impuesta por el conjunto mexicano representa el principal obstáculo para concretar la operación. Todo indica que, si el club argentino pretende incorporar al campeón del mundo, deberá desembolsar la totalidad de la cláusula de rescisión.