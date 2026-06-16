Tim Payne, el lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda que se convirtió en una sensación viral en la antesala del Mundial 2026, llega al Sudamérica. Según los medios, la sensación mundialista continuará su carrera en Olimpia de Paraguay una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Aunque el fichaje aún no fue oficializado, distintos medios internacionales dan por cerrada la operación y el propio club paraguayo alimentó las versiones con un enigmático posteo en redes sociales.

El Decano publicó en su cuenta de X un emoji de un bíceps junto a la bandera de Nueva Zelanda, una señal que fue interpretada como una confirmación implícita de la llegada del defensor. La transferencia marcará un salto importante en la carrera del futbolista, que en la última temporada jugó en Wellington Phoenix y ahora se sumará a uno de los equipos más importantes de Sudamérica para disputar la Copa Sudamericana.

El sugestivo posteo de Olimpia en su cuenta de X sobre la inminente llegada Tim Payne. (Foto captura)

El crecimiento de la figura de Payne estuvo marcado por un fenómeno inusual. Antes del Mundial, el futbolista apenas contaba con unos 4.700 seguidores en Instagram y era prácticamente desconocido fuera de su país. Sin embargo, su historia cambió de manera radical en cuestión de horas gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín “Valen” Scarsini.

El creador de contenido se propuso encontrar al jugador “menos famoso” del Mundial 2026 y eligió a Payne como protagonista de su iniciativa. A través de sus redes, convocó a sus seguidores a apoyarlo, lo que generó una ola de interacción que rápidamente se volvió viral y traspasó fronteras.

En apenas 48 horas, el defensor pasó de tener unos pocos miles de seguidores a superar el millón y medio. Con el correr de los días, el crecimiento fue aún mayor hasta alcanzar los 5,8 millones de seguidores, una cifra que incluso supera la cantidad de habitantes de Nueva Zelanda, estimada en alrededor de 5,3 millones.

El propio Payne tomó dimensión del fenómeno y decidió agradecer el apoyo con un video grabado en español, un gesto que reforzó su conexión con el público latinoamericano. Mientras tanto, el jugador continuó enfocado en la competencia, donde expresó su deseo de avanzar con su selección más allá de la fase de grupos.

Tras el empate 2-2 ante Irán, el lateral reconoció que una eventual oferta del fútbol sudamericano sería una posibilidad atractiva para su carrera, aunque aclaró que su prioridad era el Mundial. Finalmente, ese interés se materializó en la propuesta de Olimpia, que apostó por incorporar a un futbolista que combina proyección deportiva con una enorme exposición mediática.

De confirmarse oficialmente, Payne se sumará a uno de los clubes más tradicionales del continente en medio de un presente particular: pasará de ser un desconocido a nivel global a convertirse en una de las caras más reconocidas del torneo y en un refuerzo con impacto tanto dentro como fuera de la cancha.