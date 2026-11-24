El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó a generar expectativa por los detalles de una celebración que promete ser uno de los eventos más comentados del año. A menos de un mes de la fecha prevista, se conoció cómo sería el particular código de vestimenta que la pareja habría establecido para sus invitados: looks inspirados en la Met Gala, con brillos, transparencias y referencias a la moda de los años 90 y principios de los 2000.

La información fue revelada por Mery Folgar, especialista en moda, durante su participación en el programa "La mañana de Lape", conducido por Sergio Lapegüe. Según contó, los asistentes habrían recibido un correo electrónico con un enlace privado e intransferible que contiene un documento de aproximadamente 20 páginas con referencias de vestuario.

El material incluiría propuestas tanto para hombres como para mujeres, con imágenes y sugerencias para lograr una estética definida durante toda la celebración. La intención sería que los invitados formen parte de una puesta en escena visual, con una impronta cercana a una alfombra roja internacional.

Brillos, encajes y una estética de alfombra roja

Para las mujeres, las referencias estarían vinculadas con los grandes eventos de moda. Entre las prendas sugeridas aparecerían diseños metalizados, transparencias, puntillas, encajes y elementos lenceros.

De acuerdo con Folgar, no habría una restricción marcada de colores, sino una amplia variedad de tonos y texturas. La consigna sería apostar por looks llamativos, elegantes y con personalidad, en sintonía con la estética de la Met Gala.

"Acá es red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood", explicó la especialista al describir el estilo que habría elegido la pareja.

Los hombres también tendrían indicaciones específicas. Las propuestas incluirían trajes descontracturados, con o sin corbata, bajo una impronta juvenil y moderna. La idea sería dejar de lado los atuendos excesivamente tradicionales y buscar una combinación entre elegancia y un estilo más relajado.

Una boda inspirada en películas de Disney

El código de vestimenta sería parte de una celebración que Tini habría pensado como un espectáculo. Según trascendió, la ambientación tendría referencias a tres películas de Disney vinculadas con la historia de amor de la cantante y el futbolista.

La propia artista habría participado activamente en la planificación del evento, que buscaría mantener una misma identidad estética en la decoración, los momentos de la fiesta y los looks de los asistentes.

La boda está prevista para el 19 de diciembre en El Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La fecha fue confirmada por el propio De Paul a través de una publicación en sus redes sociales, en la que expresó su entusiasmo por el casamiento.

Por el momento, ni Tini ni el futbolista hicieron públicas las indicaciones oficiales sobre la vestimenta. Los detalles conocidos surgieron de las versiones compartidas por la especialista en moda y se mantienen bajo reserva por parte de los protagonistas.