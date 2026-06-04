Un importante operativo policial se desplegó durante la tarde de este miércoles en el departamento Chimbas luego de que vecinos alertaran sobre un presunto enfrentamiento armado en el interior del Barrio Tránsito de Oro. Como resultado del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y se secuestraron dos armas de fuego que habrían sido utilizadas durante el incidente.

El revolver secuestrado será sometido a pericias para determinar si está apto para el disparo.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en inmediaciones de la Manzana B, Casa 11, donde móviles del Comando Radioeléctrico fueron comisionados tras recibir avisos sobre detonaciones de arma de fuego y una situación de extrema tensión entre varias personas.

El arma de fabricación casera secuestrada por los uniformados.

Al arribar al lugar, los efectivos desplegaron un operativo para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Durante las primeras intervenciones lograron reducir y detener a tres sujetos que presuntamente participaron del episodio.

En el marco de las actuaciones, los uniformados secuestraron un revólver y un arma de fabricación casera, conocida comúnmente como "tumbera". Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a las pericias correspondientes.

Dos de los detenidos identificados, se trata de Manuel Echegaray, de 19 años, y Tiago Echegaray, de 18 años.

Dos de los aprehendidos fueron identificados como Manuel Echegaray, de 19 años, y Tiago Echegaray, de 18 años, ambos domiciliados en el Barrio Tránsito de Oro. En tanto, la identidad del tercer detenido no fue difundida oficialmente, aunque trascendió que también se trata de una persona mayor de edad.

Los investigadores procuraron establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados en el presunto intercambio de disparos. Por esa razón, al tercer detenido le resguardaron las manos con papel madera, una medida habitual destinada a preservar posibles rastros de pólvora para la realización posterior del dermotest, una prueba pericial que permite detectar residuos compatibles con el disparo reciente de armas de fuego.

Tras controlar la situación, los efectivos permanecieron en el lugar a la espera de las directivas judiciales y del arribo del ayudante fiscal de turno, quien quedó a cargo de coordinar las medidas procesales correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas heridas como consecuencia del enfrentamiento. Sin embargo, la Policía continuó trabajando en la zona para determinar cómo se originó el conflicto, cuántas personas participaron y si hubo más armas involucradas en el episodio.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar las pruebas recolectadas, los testimonios obtenidos y los resultados de las pericias balísticas para reconstruir la mecánica de los hechos ocurridos en el populoso barrio chimbero.