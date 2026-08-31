Una joven de 22 años murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en una fiesta en la ciudad de Aarau, Suiza. La víctima fatal fue identificada como Maria Spinelli, una joven italiana que murió en el lugar como consecuencia de los disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 2.30, cuando la fiesta “Aarau Rave VOL. 7” estaba llegando a su final en el hipódromo del distrito de Schachen.

En un primer momento, varios de los asistentes confundieron las detonaciones con fuegos artificiales. La situación cambió cuando una persona advirtió lo que estaba ocurriendo y gritó que todos se tiraran al suelo.

Tras el tiroteo, los asistentes que todavía permanecían en el lugar fueron trasladados por la Policía hasta un gimnasio cercano. Allí fueron interrogados como parte de la investigación para intentar reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

La Policía cantonal de Argovia confirmó que una mujer de 22 años murió en el lugar. Otras cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 24 y 27 años, fueron trasladadas a distintos hospitales con heridas de distinta gravedad, desde lesiones leves hasta cuadros graves.

En un primer momento, las autoridades habían informado que todas las víctimas eran ciudadanos suizos y no habían difundido sus identidades. Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó posteriormente que la joven fallecida era italiana y que otras dos de las personas heridas también tenían esa nacionalidad.

“Expreso mis más profundas condolencias por la muerte de Maria Spinelli, la joven italiana que fue víctima del trágico tiroteo en Aarau”, expresó Meloni a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, la Policía mantiene un importante operativo en la zona donde se realizó la fiesta. Los investigadores pidieron a los vecinos que se mantuvieran alejados del lugar mientras avanzaban los peritajes y la búsqueda de pistas.

El comandante policial Michel Leupold explicó que durante el ataque se registraron numerosos disparos y que estos fueron efectuados con una elevada cadencia de fuego.

En la escena fueron encontradas municiones correspondientes a dos armas diferentes. Los investigadores hallaron elementos vinculados con una pistola o metralleta y con un fusil de asalto.

Ese dato coincide con algunos testimonios de asistentes a la fiesta, quienes aseguraron haber visto a dos atacantes. Sin embargo, la Policía todavía no confirmó que hayan participado dos personas y mantiene abierta la posibilidad de que un único agresor haya utilizado las dos armas.

Por el momento, las autoridades trabajan sobre tres hipótesis principales. Una de ellas contempla la posibilidad de un atentado terrorista, otra apunta a un ataque indiscriminado y la tercera analiza que se trate de un hecho delictivo, como un posible ajuste de cuentas.

Ninguna de las hipótesis fue descartada y los investigadores continúan reuniendo testimonios, pruebas y registros que permitan determinar qué ocurrió durante los últimos minutos de la fiesta.