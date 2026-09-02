El proceso de titularización de docentes en San Juan todavía no comenzó formalmente debido a una demora en la resolución que debe establecer dónde podrán realizarse los estudios médicos requeridos para acceder a cargos y horas titulares. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que la normativa se está elaborando en conjunto con el Ministerio de Salud y estimó que podría estar lista alrededor del 15 de septiembre.

La funcionaria señaló que uno de los principales objetivos de la resolución es garantizar que los docentes que deban realizarse los estudios en clínicas privadas no tengan que afrontar gastos adicionales por el pago de plus.

“Hay una pequeña demora porque lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Es una resolución que va a determinar dónde van a poder hacerse los estudios de los docentes”, explicó Fuentes.

La ministra agregó que la decisión responde a una disposición del gobernador Marcelo Orrego para que los docentes puedan realizar los estudios necesarios sin tener que pagar adicionales.

Qué falta para iniciar las titularizaciones

Fuentes indicó que los estudios médicos forman parte de una serie de requisitos que deben cumplir quienes buscan titularizar cargos u horas, tanto en el nivel secundario como en el superior.

“Son varios los estudios que hay que hacer. Entiéndase que la persona que entre al Estado tiene que tener ciertos requisitos importantes”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el proceso busca reunir y verificar documentación, estudios y antecedentes de cada aspirante antes de concretar la titularización.

“Por eso se piden muchos requisitos para titularizar tanto cargos como horas de nivel secundario y también superior. Es muy importante que tengamos bien claros los papeles y todos los antecedentes que tiene esa persona para poder acceder”, afirmó.

La demora, de acuerdo con la explicación de la ministra, no está relacionada con la falta de preparación del mecanismo administrativo, sino con la necesidad de definir mediante la nueva resolución el circuito para la realización de los estudios médicos.

La oficina ya funciona

Mientras se espera la aprobación de la normativa, Educación ya puso en funcionamiento una oficina destinada a brindar información a los docentes que tengan dudas sobre el proceso.

Fuentes indicó que los interesados pueden acercarse al Centro Cívico para consultar qué documentación necesitan presentar y verificar qué requisitos todavía les faltan completar.

“Arrancamos el proceso que ya inclusive les cuento que la oficina está funcionando. Se pueden acercar por el Centro Cívico, pueden evacuar dudas, pueden saber qué otros papeles aparte de los estudios médicos les están faltando”, señaló.

La intención es que los docentes puedan avanzar con la documentación y llegar al momento de inicio formal del proceso con la mayor cantidad de requisitos cumplidos.

Fecha estimada

Consultada sobre cuándo podría quedar solucionada la demora, Fuentes fue concreta y puso una fecha tentativa: alrededor del 15 de septiembre. “Creería que alrededor del 15 de septiembre ya tendremos la resolución en conjunto con el ministro”, afirmó la titular de Educación.

Una vez aprobada la normativa, la cartera educativa prevé poner en marcha el proceso de titularización, mientras que la oficina habilitada en el Centro Cívico continuará atendiendo consultas y orientando a los docentes sobre la documentación necesaria.