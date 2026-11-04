La parroquia de Cristo Rey en el departamento de Caucete difundió de forma oficial la programación correspondiente a la novena y fiesta patronal de la comunidad, la cual se desarrollará del 13 al 22 de noviembre.

La festividad patronal de este año convoca a los vecinos bajo el lema espiritual «¡Quédate con nosotros!» (Lc 24,29), frase seleccionada para acompañar las jornadas de oración, misa y festivales comunitarios.

Horarios y esquema diario de las actividades

Durante las nueve noches consecutivas de preparación espiritual, las celebraciones seguirán una grilla horaria uniforme:

A las 20:00 horas: Santo Rosario y Adoración al Santísimo Sacramento.

A las 21:00 horas: Celebración de la Santa Eucaristía.

A las 22:00 horas: Espectáculo artístico para compartir en comunidad.

Cronograma temático noche por noche

La programación de la novena está organizada en tres bloques conceptuales titulados “Claves de la hospitalidad”, “Tomar conciencia” y “Acción vital”.

Cada jornada abordará una temática específica:

Primer bloque: “Claves de la hospitalidad”

Viernes 13 (Primera noche): "Disponibilidad del corazón".

Sábado 14 (Segunda noche): "Hospitalidad que escucha".

Domingo 15 (Tercera noche): "Un camino que se hace encuentro".

Segundo bloque: “Tomar conciencia”

Lunes 16 (Cuarta noche): "Romper estructuras".

Martes 17 (Quinta noche): "Extranjero/huésped".

Miércoles 18 (Sexta noche): "Hospitalidad que reconcilia".

Tercer bloque: “Acción vital”

Jueves 19 (Séptima noche): "Hospitalidad que se comparte".

Viernes 20 (Octava noche): "Hospitalidad que se hace servicio".

Sábado 21 (Novena noche): "Hospitalidad que nos hace comunidad".

Jornada patronal de cierre

La gran celebración patronal tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. El detalle de las actividades de dicho día final no figura en el cronograma difundido preliminarmente por la parroquia.

Estructura y dinamismo del itinerario festivo

El cronograma difundido por la parroquia caucetera refleja una cuidadosa planificación orientada a facilitar la concurrencia de las familias del departamento.

Al fijar un horario nocturno constante para el Rosario (20:00 hs), la Eucaristía (21:00 hs) y la propuesta artística (22:00 hs), la organización busca garantizar una dinámica accesible y previsible durante las nueve jornadas de preparación. Esta articulación cotidiana permite integrar la dimensión estrictamente litúrgica con un espacio posterior de convivencia social y cultural.

Asimismo, la progresión temática dividida en los bloques “Claves de la hospitalidad”, “Tomar conciencia” y “Acción vital” establece un camino espiritual metódico a lo largo de la novena. Los temas de cada noche guiarán la predicación y la oración comunitaria, partiendo de la apertura personal hasta consolidar el sentido de pertenencia en la novena noche.

Desde la comunidad parroquial reiteraron la invitación a todos los vecinos para sumarse a este itinerario litúrgico en honor a Cristo Rey.