Lionel Messi disputará este martes 6 de octubre su último partido con la Selección argentina ante Benín, desde las 20, en el estadio Monumental. El amistoso marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste y estará acompañado por una jornada especial preparada por la AFA.

El homenaje comenzará antes del partido con distintos espectáculos musicales y continuará después del encuentro con shows, drones, luces y pirotecnia. También está prevista la presencia de excompañeros del capitán y la entrega de obsequios por parte de Claudio Tapia y Alejandro Domínguez.

Una despedida con música y homenajes

La programación en el Monumental comenzará a las 17:30 con Un Poco de Ruido. Luego se presentarán Seba Mendoza, Román, el Original, Gaspar Benegas, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis.

Antes del comienzo del amistoso, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional. Una vez finalizado el partido, Soledad Pastorutti y Ulises Bueno estarán a cargo de otros de los principales espectáculos de la noche.

La jornada concluirá después de las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre de la despedida.

Messi y sus últimos compañeros

Messi llegó al país el domingo y completó el lunes su última práctica junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni. Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi acompañaron al capitán durante el entrenamiento.

También estarán presentes Ángel Di María, Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa, entre otros futbolistas que compartieron distintos momentos de su carrera con la Selección.

Para la ocasión, Messi utilizará una camiseta especial con una bandera argentina, un sol de gran tamaño y detalles dorados. El propio jugador la presentó con una frase que resume el momento: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

Los números de una carrera histórica

Ante Benín, Messi llegará a los 208 partidos con la Selección argentina. Es el máximo goleador histórico del equipo, con 125 tantos, y conquistó el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2025 y la Finalissima 2022.

El partido también cerrará la fecha FIFA para el equipo de Scaloni y marcará el último capítulo de Messi como futbolista de la Selección argentina.