La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue tomada este martes 13 de octubre por estudiantes que decidieron mantener la ocupación hasta el jueves 15, cuando se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria. La medida busca exigir al Gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y forma parte de una semana de protestas en distintas facultades.

La decisión fue adoptada mediante una votación estudiantil y comenzó después de una jornada de clases públicas en la sede ubicada en Puan 480, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante las actividades, estudiantes y docentes debatieron sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales y las medidas de protesta previstas para los próximos días.

Según confirmaron representantes estudiantiles, la toma continuará hasta el jueves, cuando se sumarán a la movilización convocada en defensa de la educación pública. Desde la facultad informaron que la columna partirá a las 11.30 desde la sede de Puan, con una concentración prevista para las 16 frente al Congreso.

Paros, cortes y asambleas en distintas facultades

La protesta no se limita a Filosofía y Letras. Durante el miércoles 14 de octubre se realizarán distintas actividades en sedes de Ingeniería, Psicología, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, con clases abiertas, cortes de calles, asambleas y vigilias.

Entre las medidas anunciadas se encuentran un semaforazo frente a la Facultad de Ingeniería a las 17, un corte en Plaza Houssay y una asamblea en Ciencias Exactas. También están previstas actividades en Callao y Corrientes, mientras que en Ciencias Sociales se realizará una asamblea seguida de una vigilia.

Además, los trabajadores docentes y no docentes llevarán adelante medidas de fuerza. Las autoridades de Filosofía y Letras comunicaron que el miércoles permanecerán cerradas todas sus sedes, debido a la imposibilidad de garantizar las condiciones necesarias de funcionamiento.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto tiene como eje la implementación de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025 para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales.

La normativa fue vetada inicialmente por el presidente Javier Milei, pero el Congreso rechazó esa decisión. Posteriormente, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento, una disposición que fue declarada inconstitucional por el juez federal Martín Cormick.

En este escenario, las organizaciones estudiantiles reclaman que se cumpla la legislación y se garanticen los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones y los salarios de los trabajadores universitarios.

La movilización del jueves 15 de octubre coincidirá, además, con un paro nacional de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que también realizará una concentración frente al Congreso.