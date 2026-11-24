La tormenta llegó a San Juan durante la noche de este lunes 23 de noviembre y dejó lluvias intensas en distintos sectores de la provincia. Uno de los registros se conoció en Valle Fértil, donde vecinos reportaron la caída de granizo en medio del avance del fenómeno meteorológico.

Las condiciones de inestabilidad comenzaron a hacerse sentir después de una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento. Con el correr de las horas, las precipitaciones avanzaron y sorprendieron a los sanjuaninos que se encontraban en distintos puntos de la provincia.

En las imágenes enviadas se observa la intensidad de la lluvia durante la noche, con abundante agua cayendo sobre la calle y una importante reducción de la visibilidad.

Granizo en Valle Fértil

Uno de los datos que llamó la atención fue la caída de granizo en Valle Fértil. El fenómeno se sumó a las precipitaciones registradas durante el avance de la tormenta y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La llegada de las lluvias se produjo en el marco de las condiciones de inestabilidad previstas para la región, con posibilidad de tormentas y precipitaciones de variada intensidad.

La evolución del fenómeno y las condiciones meteorológicas para las próximas horas serán claves para conocer si las lluvias continúan afectando a otros departamentos sanjuaninos.