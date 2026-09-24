Preparar una torta casera no siempre requiere una larga lista de ingredientes. Una receta de manzana que se popularizó por su simpleza permite obtener un bizcochuelo húmedo y esponjoso con apenas tres ingredientes principales, sin harina de trigo, azúcar ni manteca. Además, puede cocinarse tanto en horno como en freidora de aire.

La preparación está pensada para un molde de hasta 18 centímetros de diámetro y tiene como base una manzana, dos huevos y cinco cucharadas de un ingrediente seco. Para esta última parte se puede elegir entre proteína en polvo, leche en polvo o harina de almendras, según el resultado que se busque.

Los tres ingredientes

La receta requiere una manzana roja o verde, dos huevos y cinco cucharadas de proteína en polvo, leche en polvo o harina de almendras. De manera opcional, se puede sumar stevia u otro edulcorante, canela, nueces, pasas de uva o arándanos deshidratados.

La elección del tercer ingrediente también modifica el resultado. La proteína en polvo aporta más proteínas y saciedad, la leche en polvo suma proteínas y calcio, mientras que la harina de almendras incorpora fibra, grasas saludables y una textura más húmeda.

Cómo preparar la torta

Primero hay que lavar y rallar la manzana. Se puede conservar la cáscara si se busca incorporar más fibra. Luego se baten los dos huevos y se mezclan con la fruta rallada.

A continuación se agrega el ingrediente seco elegido y se integra todo hasta conseguir una preparación homogénea. En este paso también se puede incorporar canela o algún endulzante si se desea.

La mezcla se coloca en un molde previamente engrasado y se puede decorar con láminas de manzana o nueces. En horno debe cocinarse a 180 °C durante 25 a 30 minutos. Si se utiliza una freidora de aire, el tiempo estimado es de 20 a 25 minutos, aunque puede variar según la potencia del equipo.

El truco para que quede húmeda

La clave está en utilizar una manzana madura, ya que aporta dulzor natural y humedad a la preparación. También es importante no prolongar demasiado la cocción.

Cuando el centro esté firme y apenas dorado, conviene retirar la torta del horno y dejarla reposar unos minutos antes de desmoldarla. El resultado es una preparación suave y húmeda, pensada para acompañar el desayuno o la merienda con café o mate.