La torta invertida de manzana es una de las opciones clásicas para acompañar la merienda. La combinación de fruta, caramelo y una miga suave la convierte en una preparación sencilla y rendidora que, además, puede hacerse sin necesidad de encender el horno.

La receta utiliza una sartén o cacerola con tapa y está lista en menos de una hora. El secreto principal es mantener el fuego al mínimo para que el vapor cocine la masa mientras las manzanas se caramelizan.

Los ingredientes para la receta

Para preparar esta torta se necesitan 2 manzanas, 2 huevos, 100 gramos de azúcar, 120 gramos de harina leudante, 60 mililitros de leche, 50 mililitros de aceite, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharadas de azúcar para el caramelo, una cucharada de manteca y canela a gusto, aunque esta última es opcional.

Paso a paso para hacerla en sartén

Primero hay que pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas. Luego, en una sartén antiadherente de entre 20 y 24 centímetros, se derrite la manteca junto con las dos cucharadas de azúcar hasta obtener un caramelo suave.

Sobre esa preparación se acomodan las rodajas de manzana y, de manera opcional, se agrega canela.

Por otro lado, se baten los huevos con el azúcar y se incorporan el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Después se suma la harina leudante y se mezcla hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos.

La masa se vuelca sobre las manzanas y se distribuye de manera pareja. Luego se tapa la sartén y se cocina a fuego mínimo durante 30 a 40 minutos, evitando levantar la tapa constantemente.

Para comprobar si está lista, se puede introducir un palillo en la masa. Si sale limpio, se apaga el fuego y se deja reposar durante cinco minutos.

Finalmente, se coloca un plato sobre la sartén y se desmolda con cuidado, de manera que las manzanas caramelizadas queden en la parte superior.

El secreto para que quede húmeda y esponjosa

El punto fundamental de esta preparación es mantener siempre el fuego bajo. Una temperatura demasiado alta puede hacer que el caramelo se queme antes de que la masa termine de cocinarse.

También es importante utilizar una sartén con una tapa que cierre bien. El vapor generado durante la cocción cumple una función similar a la del horno y ayuda a que la torta quede esponjosa.

Para conseguir un resultado todavía más jugoso se pueden utilizar manzanas rojas o sumar una pizca extra de canela al caramelo.