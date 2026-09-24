La tortilla de papas es uno de los clásicos de la cocina casera, pero una variante permite darle un giro y convertirla en un plato todavía más contundente. Se trata de una versión rellena con jamón cocido y mozzarella o queso cremoso, que queda dorada por fuera y guarda un centro fundido que aparece al cortar cada porción.

La preparación requiere ingredientes simples y puede resolverse en una sartén. Para hacerla se necesitan 700 gramos de papas, seis huevos, 150 gramos de jamón cocido y 200 gramos de mozzarella o queso cremoso. También se puede agregar una cebolla de manera opcional, además de aceite, sal y pimienta. El tiempo total estimado es de unos 50 minutos y la dificultad es media.

El secreto está en cocinar las papas

El primer paso consiste en pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o cubitos. Después hay que cocinarlas en abundante aceite a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas. No es necesario que queden completamente doradas, ya que terminarán de cocinarse cuando se arme la tortilla.

Por otro lado, se baten los huevos con sal y pimienta. Una vez listas las papas, se escurren bien y se mezclan con los huevos. La preparación puede dejarse reposar unos minutos para que las papas absorban parte del huevo.

Cómo colocar el relleno

Para armar la tortilla hay que calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y colocar la mitad de la mezcla de papa y huevo. Se distribuye de manera pareja y, en el centro, se colocan el jamón y la mozzarella, dejando un pequeño margen en los bordes.

Luego se incorpora el resto de la mezcla para cubrir completamente el relleno. Este paso es importante porque el jamón y el queso deben quedar encerrados dentro de la tortilla para evitar que se escapen durante la cocción.

La tortilla debe cocinarse a fuego medio-bajo. Cuando la base esté dorada y la parte superior empiece a cuajar, llega uno de los momentos clave: hay que colocar un plato sobre la sartén y darla vuelta con decisión.

Después se vuelve a deslizar la tortilla en la sartén y se cocina durante unos minutos más, hasta conseguir un exterior dorado y un queso completamente derretido en el centro.

Un último paso antes de cortarla

Una vez retirada del fuego, conviene esperar unos cinco minutos antes de cortar la tortilla. Ese breve reposo permite que el relleno se mantenga en su lugar y que el queso conserve su textura fundida al momento de servir.