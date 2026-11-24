Una trabajadora de una empresa privada de limpieza contratada para prestar servicios en el Centro Cívico deberá pagar $200.000 y realizar tareas comunitarias por haber realizado dos falsas amenazas de bomba en el edificio, el pasado 15 de octubre. Se trata de Daiana Naranjo Fernández, quien fue identificada durante la investigación y este lunes acordó una suspensión de juicio a prueba. El acuerdo fue impulsado por el fiscal Adrián Riveros, de la UFI de Delitos Genéricos, y homologado por el juez Fernández Cauzzi.

El episodio generó un importante operativo de seguridad y obligó a evacuar el edificio en dos oportunidades. Además, tuvo consecuencias en una actividad que se desarrollaba en el lugar: en el auditorio del Centro Cívico se celebraba una jornada nacional de seguridad que debió ser interrumpida por la falsa amenaza.

Todo comenzó cuando el 15 de octubre encontraron una nota en el baño del cuarto piso que advertía sobre la supuesta colocación de una bomba. Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente y se desalojó el edificio. Después de que Bomberos y personal policial inspeccionaran las instalaciones, se permitió nuevamente el ingreso.

Sin embargo, poco después apareció una segunda nota con una amenaza idéntica. Los investigadores comprobaron que ambos escritos tenían la misma letra, estaban realizados sobre hojas A4 y habían sido confeccionados con el mismo lápiz. Por esa razón, se dispuso una nueva evacuación.

La investigación avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad y distintas declaraciones testimoniales. Una de las primeras pistas surgió cuando advirtieron que una misma mujer había ingresado a los dos baños, tanto al femenino como al masculino, en los horarios vinculados con el hallazgo de las notas.

Con esos elementos, el fiscal solicitó una orden judicial de allanamiento y secuestro de escritos manuscritos para realizar un cotejo a través del Complejo Forense. La pericia caligráfica aportó mayor certeza para establecer la responsabilidad de Naranjo Fernández.

Finalmente, Riveros formalizó la investigación penal preparatoria y llegó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba con la acusada. La propuesta fue homologada por el juez Fernández Cauzzi, al considerar que se cumplían los requisitos legales: el delito atribuido contempla una pena inferior a los dos años y la mujer no registra condenas penales anteriores.

Como parte de las condiciones, Naranjo Fernández deberá realizar tareas comunitarias en la Municipalidad de Rivadavia o en el lugar que determine la Oficina Judicial. También tendrá que abonar $200.000 como reparación simbólica por el daño ocasionado.

Sobre los motivos que la llevaron a realizar las amenazas, el fiscal explicó que no pudieron establecerlos porque la mujer no prestó declaración. Por el momento, se desconoce qué la llevó a generar dos falsas alarmas en uno de los edificios públicos más concurridos de San Juan.