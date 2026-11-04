Este martes 3, trabajadoras sexuales, mujeres trans e integrantes de la comunidad gay se reunieron en la plaza Di Stéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan, para exigir justicia por cuatro compañeras asesinadas en distintas provincias del país. Entre saludos y abrazos, los presentes se sumaron al reclamo nacional para repudiar los crímenes, visibilizar las situaciones de violencia que enfrenta el sector y exigir mayores medidas de protección.

Mariana Castro Cánovas, representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en San Juan explicó a DIARIO HUARPE, que, si bien en la provincia no se registraron femicidios de trabajadoras sexuales, decidieron sumarse al paro nacional ante la preocupación que generaron los crímenes. "Las compañeras están en un miedo constante", advirtió.

Mariana Castro Cánovas, referente de Ammar San Juan, expresó la preocupación del sector. (Foto: DIARIO HUARPE)

La referente aseguró que las trabajadoras sexuales de San Juan también atraviesan situaciones de violencia e intimidación. Como ejemplo, relató un episodio ocurrido durante Halloween, cuando cuatro jóvenes se acercaron a una de sus compañeras y la amedrentaron mientras trabajaba.

La inseguridad no se limita a quienes trabajan en la calle. También afecta a las mujeres que reciben clientes en departamentos particulares, donde muchas veces se encuentran solas con personas desconocidas. Para reducir los riesgos, comenzaron a organizarse mediante grupos de comunicación en los que comparten información y se mantienen en contacto durante los encuentros.

"En algunos casos, cada 20 minutos estamos haciendo un llamado o un mensaje para ver si están bien y que nos respondan con un mensaje clave", relató Castro Cánovas.

Trabajadoras sexuales se reunieron en San Juan para exigir justicia por cuatro femicidios. (Foto: DIARIO HUARPE)

Esta modalidad de cuidado entre compañeras cobró especial importancia después de conocer las circunstancias de uno de los asesinatos ocurridos fuera de la provincia. Según relató la referente, una de las víctimas había recibido a un cliente en su domicilio y fue encontrada sin vida por otra trabajadora que se acercó para comprobar cómo estaba.

La protesta en San Juan se sumó al paro nacional impulsado por Ammar tras los asesinatos de Débora Bordón y Bárbara Camila Aragón, en Rosario, Santa Fe; Daniela del Milagro Villalba, en Córdoba; y Tatiana Micaela Fernández, en el barrio porteño de Retiro. Los casos despertaron preocupación entre las trabajadoras sexuales de todo el país, que reclaman justicia y mayores medidas de protección.

Durante la concentración, las manifestantes tenían previsto encender velas en memoria de las víctimas, pero el viento impidió realizar el homenaje. En su lugar, pudieron leer un comunicado nacional elaborado por la secretaria general de Ammar Argentina, Georgina Orellano, con un pedido de justicia por los cuatro crímenes.

La jornada dejó en evidencia que, aunque los asesinatos ocurrieron fuera de San Juan, la preocupación también alcanza a las trabajadoras de la provincia. Entre los abrazos y el reclamo colectivo, las manifestantes buscaron visibilizar una realidad que, según denunciaron, atraviesan a diario: el temor a sufrir agresiones mientras trabajan y la necesidad de contar con mayores garantías de seguridad.

Alrededor de 20 trabajadoras protestaron en Capital. (Foto: DIARIO HUARPE)

El miedo no es lo único que las preocupa

Mientras la protesta ponía el foco en la violencia, otra realidad también atravesaba a las mujeres que se reunieron en la plaza: la falta de trabajo. La crisis económica golpeó de lleno a la actividad y, según Ammar, cada vez hay más personas ofreciendo servicios sexuales, pero menos clientes.

En el Gran San Juan, muchas trabajadoras alquilan departamentos en Capital para recibir clientes. El problema aparece cuando pasan los días y nadie llama. El alquiler sigue corriendo y, en lugar de llevar dinero a sus casas, algunas terminan acumulando pérdidas.

"Muchas veces hay días que no trabajan y pagan el departamento y quedan, en vez de ganar, pierden", explicó Castro Cánovas.

La referente aseguró que la actividad viene en caída desde 2024 y que actualmente, de cada diez trabajadoras, apenas dos o tres consiguen generar ingresos. Algunas incluso decidieron viajar hacia provincias del sur para intentar encontrar mejores oportunidades.

Según detalló, hay mujeres que cobran desde $50.000 por sus servicios, aunque cada una establece sus propias tarifas. Sin embargo, tener un precio fijado no garantiza conseguir clientes ni reunir el dinero necesario para afrontar los gastos cotidianos.